Premierul canadian Justin Trudeau a anunțat sâmbătă că a ordonat ”doborârea unui obiect neidentificat care a încălcat spațiul aerian canadian”. Departamentul de Apărare al SUA a confirmat vineri că un ”obiect de mare altitudine” a fost doborât deasupra Alaska, după ce a evaluat că ar putea reprezenta o ”amenințare pentru aeronavele civile”, scrie Almayadeen.

Obiectul neidentificat a fost văzut pentru prima dată joi seară, iar președintele american, Joe Biden, a ordonat doborârea vineri dimineața. Întrebările au început să apară mai ales după incidentul cu balonul chinezesc.

Fostul contractant al Agenției de Securitate Națională a SUA (NSA), Edward Snowden, insistă că panica legată de posibila origine extraterestră sau a obiectelor zburătoare doborâte deasupra Statelor Unite și a Canadei este concepută pentru a distrage atenția jurnaliștilor de la investigarea exploziilor conductei Nord Stream.

it's not aliens



i wish it were aliens



but it's not aliens



it's just the ol' engineered panic, an attractive nuisance ensuring natsec reporters get assigned to investigate balloon bullshit rather than budgets or bombings (à la nordstream)



until next time