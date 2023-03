FORD se aşteaptă la pierderi de miliarde în 2023, din cauza producţiei de maşini electrice

Grupul auto american Ford Motor a anunţat joi că divizia sa de vehicule electrice a înregistrat pierderi cumulate de trei miliarde de dolari în ultimii doi ani şi ar urma să piardă alte trei miliarde de dolari în acest an, în condiţiile în care grupul investeşte puternic în noile modele şi uzine, transmite Reuters.



Aceste cifre au fost prezentate joi alături de anunţul Ford că va introduce o nouă modalitate de a raporta rezultatele financiare, în ideea de a da investitorilor o imagine mai clară asupra performanţelor celor trei divizii principale ale grupului. Astfel, începând cu rezultatele pe primul trimestru, care vor fi anunţate la data de 2 mai, Ford va publica rezultatele înregistrate de diviziile: Ford Model e ( vehicule electrice), Ford Blue (vehicule pe combustie) şi Ford Pro (vehicule comerciale şi servicii).

Între 2021-2023, pierderi de şase miliarde





Potrivit Ford, în perioada 2021-2023, pierderile cumulate înregistrate de divizia Ford Model se vor ridica la şase miliarde de dolari, dar cu toate acestea oficialii companiei se aşteaptă ca divizia de vehicule electrice să devină profitabilă până la finele lui 2026 cu o marjă de profit operaţional de 8%.



Directorul financiar John Lawler a spus că Ford nu va mai publica rezultate financiare defalcate pe regiuni, ci doar pe divizii de activitate. În plus, Lawler a mai spus că Ford va publica cifrele de vânzări anuale şi trimestriale precum şi cota de piaţă a companiei pe primele cinci pieţe mondiale, dar nu va mai oferi informaţii cu privire la vânzările şi cota de piaţă la nivel regional.



Anul trecut Ford, a avut pierderi înainte de taxe în valoare de 600 milioane de dolari în China, a fost într-o situaţie de tip "brake even" (-pe zero-nr.) în Europa şi a afişat un profit modest de 400 milioane de dolari în America de Sud. Cea mai mare parte a profitului operaţional (9,2 miliarde de dolari) a fost realizată în America de Nord.



Compania se aşteaptă ca divizia sa de vehicule comerciale Ford Pro să îşi dubleze profitul înainte de taxe în acest an, până la şase miliarde de dolari, în timp ce afacerile tradiţionale regrupate în divizia Ford Blue ar urma să înregistreze o creştere modestă până la şapte miliarde de dolari.



John Lawler a mai spus că, până la finele lui 2023, Ford va avea capacitatea globală de a produce 600.000 de vehicule electrice pe an, urmând ca, până la finele lui 2026, să ajungă la două milioane de vehicule electrice pe an. El a adăugat că intenţionează să folosească la maximum această capacitate".



Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan, ce are aproximativ 190.000 de angajaţi în întreaga lume. În Europa, Ford este responsabilă pentru producerea, vânzarea şi întreţinerea vehiculelor marca Ford pe 50 de pieţe individuale şi are circa 45.000 de angajaţi la unităţile sale deţinute în totalitate şi la întreprinderile mixte consolidate şi aproape 59.000 de oameni, când sunt incluse afacerile neconsolidate.



În luna martie a anului trecut, constructorul auto Ford a transferat proprietatea fabricii de la Craiova către partenerul său Ford Otosan, cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa, acest proces fiind condiţionat de aprobările autorităţilor relevante şi ca urmare a consultărilor, scrie Agerpres.

