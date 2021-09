Florin Zamfirescu, motivul pentru care a divorțat de Cătălina Mustață: Îi plăcea să consume alcool și să facă atât de urât

Florin Zamfirescu a rupt tăcerea despre Cătălina Mustață, cea de-a treia soție de care a divorțat în urmă cu 10 ani.

În luna aprilie a acestui an, actorul a povestit că nu a mai văzut-o de un an și jumătate pe Cătălina Mustață, cea de-a treia lui soție, deși cei doi împart practic același teren și spune că femeia îi poartă și azi ranchiună, deși au trecut 10 ani de la divorț.

Mai mult de atât, spune că aceasta a ridicat un gard de 2 metri, ca să nu-l mai vadă.

"Eu am rămas prieten cu toate nevestele. Cu ultima, care este Cătălina Mustață, cu care stau gard-în-gard, că am avut o grădină mare, de 2.500 mp. Am făcut împreună o casă acolo și ne-am tras un gard și s-a împărțit în jumătate. În jumătatea cealaltă mi-am făcut și eu o casă. Acolo îmi convenea, erau foarte mulți veniți după mine. E un mic cartier al artiștilor, acolo. Dar eu am fost primul, le-am și zis: o să vedeți că se va numi strada "Florin Zamfirescu". Ea a tras un gard mare, de doi metri, între noi, să nu ne vedem. E adevărat, eu nu o văd! Ultima dată am văzut-o acum un an și jumătate! Nu știu când intră...", a spus Florin Zamfirescu, la Metropola TV.

Florin Zamfirescu, noi detalii despre divorțul de Cătălina Mustață

"Eu am lăsat loc de ”Bună ziua!”, ea nu. Ce relație să mai am cu ea, dacă nici la salut nu răspunde? Îl știu pe soțul Cătălinei, l-am cunoscut personal, este un băiat de toată isprava. Ea însă este o canalie. Sub aspect de domnișoară frumoasă, simpatică și manierată, ea nu e deloc așa. Este prietenă cu paharul, motiv pentru care noi ne-am și despărțit.

Ea tot așa a și rămas. Îi plăcea să consume alcool și să facă atât de urât cum n-a crezut nimeni că o femeie poate să facă. Au trecut 10 ani de când ne-am despărțit, n-am zis asta niciodată. Nici n-am lipsă de relație cu ea, n-am nevoie. Am o relație minunată cu actuala parteneră de viață, îmi pare rău că nu am avut-o de mai mult timp", a declarat actorul Florin Zamfirescu, pentru impact.ro.

Florin Zamfirescu s-a retras de pe scenă

"M-am retras, îmi pare rău, îmi văd de viața mea, de ultimii ani vreau să fie trăiți frumos, am 40 de ani de profesorat, 50 de ani de actorie film și teatru.

Alții s-au retras, fără voia lor, și la 53 de ani, cum a fost Amza Pellea și Octavian Cotescu, nimeni n-a depășit 70 de ani. Ștefan Iordache a murit la 67 de ani, eu am 72 de ani. Nu mi-ar fi mie rușine să ies din nou pe scenă? Să fac ca Radu Beligan, cu cască în ureche și să nu mai știu ce zic și pe ce lume mă aflu?", a mai spus Florin Zamfirescu.