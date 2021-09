Care e starea lui Florin Salam. Dan Bursuc, REVOLTĂ în DIRECT: Informație ERONATĂ!

UPDATE 2: Dan Bursuc a intrat și la Antena 3 și a spus ferm că Florin Salam nu are nici COVID-19 și că informațiile apărute inițial în presă sunt false.

UPDATE: Dan Buruc a intrat în direct la România TV pentru a clarifica informațiile despre Florin Salam. Reamintim că playtect-impact.ro au publicat un articol în care Dan Bursuc ar fi afirmat că Florin Salam se află în spital și că nu este bine.

"Este o informație foarte eronată! Informațiile care au apărut pe toate site-urile de socializare sunt total eronate. Nu știu de ce mi se pun mie vorbe în gură. Eu nu am spus.

Starea lui de sănătate e ok, e ok! Nu știu de unde se îmbolnăvește lumea de numele Dan Bursuc, că eu sunt un om serios. Florin Salam se simte foarte bine, iar problemele despre situația lui dacă vrea să cânte sau nu, e strict părerea lui! Face ce vrea el!

Nu vreu să existe motive și să se mai folosească numele lui Dan Bursuc. Eu când am ceva de spus, eu spun adevărul adevărat! E fix problema lui, el știe ce are de făcut, nu trebuie să se solosească de Dan Bursuc orice jurnalist de doi bani care-mi folosește numele! Informație ERONATĂ! Nu am spus nimic! Eu am fost sunat ieri legat de Petrică Cercel și am spus că nu-mi pot permite să dau niciun interviu", a declarat Dan Bursuc.

Întrebat dacă Florin Salam se află în acest moment acasă sau la spital, Dan Bursuc a spus: "e acasă! De unde vine asta cu spitalul! E acasă! Nu-mi plac tâmpeniile astea care mint lumea!"

Știrea inițială

Florin Salam s-ar afla în spital, în stare gravă, potrivit informației oferite de Dan Bursuc, un apropiat al manelistului, pentru playtech-impact.ro.

Dan Bursuc ar fi dezvăluit faptul că starea de sănătate a lui Florin Salam nu este una bună și că artistul se confruntă cu o situație extrem de gravă.

Potrivit sursei citate, ar fi vorba despre COVID-19, însă informația nu a fost confirmată.

"Nu sunt nici în măsură, nici în starea necesară de a vorbi despre asta, vă rog să mă credeți. Tot ce știu e că nu e bine deloc!", a spus Dan Bursuc.

Zvonurile cu privire la problemele de sănătate ale "Regelui manelelor" au apărut după ce artistul nu a apărut zilele trecute la parastasul fostei sale soții, mama celor doi copii pe care îi are.

Mai mult, vestea vine chiar după ce Petrică Cercel a fost ucis de COVID-19 și după ce și fratele lui Florin Salam a fost ucis de COVID-19 în urmă cu un an.

Florin Salam, aproape orb

La 41 de ani, Florin Salam este aproape orb și asta pentru că a neglijat indicațiile medicului oftalmolog, care i-a recomandat să poarte în permanență ochelari, iar lipsa de somn și oboseala acumulată și-au pus amprenta pe sănătatea lui.

În live-urile pe care le făcea pe rețelele sociale, manelistul nu putea să citească mesajele fanilor și ruga întotdeauna pe altcineva să le rostească cu voce tare.

Fără ochelari, artistul nu vede absolut nimic și nu poate distinge nici măcar cifrele de pe telefon, arată aceeași sursă.

Florin Salam, DĂRÂMAT de DURERE după moartea fratelui său

Neluțu, fratele lui Salam, era internat la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca. Apoi a fost transferat la Institutul „Matei Balș”. Bărbatul avea diabet, dar și o afecțiune pulmonară.

În urmă cu un an, familia lui, alături de Florin Salam se adunau la spital pentru a primi informații despre starea lui de sănătate.

Adriana Bahmuțeanu anunța atunci că Florin Salam "nu știe dacă fratele lui trăiește!".

”În ziua de azi, mori cu zile în spitale! Dacă ai pe cineva din familie cu probleme de sănătate, nu îți spune nimeni dacă ruda ta mai trăiește sau nu!!!

Bătaia de joc a autorităților a revoltat și familia lui Florin Salam, aflată azi în fata spitalului Matei Balș ca să afle dacă fratele marelui artist mai este sau nu în viață!!!”, scria Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.