Florin Piersic, în DOLIU de ziua lui: A fost o mare TRISTEȚE. Astăzi, ziua mea, i-o dăruiesc LUI. Iartă-ne!

Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiţi și respectați actori din țara noastră, împlinește astăzi vârsta de 86 de ani.

Într-o intervenție la Antena 3, bunul său prieten a făcut dezvăluiri despre aniversarea maestrului Florin Piersic de anul acesta și a spus cu tristețe că acesta a petrecut-o la o înmormântare.

Cântărețul Ovidiu Purdea Someș a declarat că Florin Piersic a fost prezent la înmormântarea unui bun prieten, anume Eugen Albu.

"Eugen, care era sufletul întâlnirilor și zilelor de naștere ale lui Florin Piersic. Eu pe Eugen l-am cunoscut în urmă cu multă vreme, când încă nu știam nimic despre moarte și în acești mai bine de 30 de ani în care am fost prieteni ne-a legat o prietenie...", a spus Ovidiu Purdea Someș, la Antena 3.

"Pentru Florin Piersic astăzi a fost o mare tristețe! Florin m-a prins de braț și mi-a spus: Nu pot să cred că Eugen nu mai este! Tot ce se va întâmpla pe pământ, oricât va evolua lumea, va crește sau va coborî, lumea fără Eugen Albu, fără prietenul nostru, nu va mai fi la fel!

S-a uitat înspre el, m-a strâns de mâna și mi-a spus: Iartă-ne, Eugen, dragă! Noi suntem mai muritori decât tine!", a mai spus cântărețul.

86 de ani! Sunt 86 de ani, de scări, de cuvinte, de prietenii, de minute de generozitate! M-a luat de braț, am coborât împreună scările și mi-a mai zis: Astăzi, ziua mea, i-o dărui lui Eugen Albu. Am să mă retrag undeva în singurătate, am să mă rog pentru el, mă rog pentru voi, mă odihnesc și apoi va veni o altă zi", a mai spus Ovidiu Purdea Someș.

Cine a fost Eugen Albu

Eugen Albu, iubitor de Cluj și maestru al epigramei clujene, s-a stins azi din viață.

Personalități precum Florin Piersic și George Corbu, președintele Uniunii Epigramiştilor din România, l-au admirat pe scriitor pentru activitatea sa.

"Pe Eugen Albu epigramistul, de care mă leagă o veche prietenie… în proză, îl consider un fotograf al sufletului omenesc, precis, sagace, neîndurător, lăsând loc de speranţă dictonului Ridendo castigat mores (Prin râs se corectează lucrurile)", a susținut Florin Piersic, conform cluj24.ro

"Eugen Albu – o figură seniorială atestată, cu solemnitatea de rigoare, de cetatea transilvană devenită, şi prin aportul său major, unul dintre importantele centre epigramatice naţionale – ocupăcu îndreptăţire demnitatea de preşedinte al Asociaţiei Epigramiştilor Clujeni", a afirmat George Corbu despre Eugen Albu.

Epigramistul s-a născut în județul Alba, mutându-se, în 1969, în Cluj-Napoca pentru a urma Facultatea de Filologie. A fost Preşedintele Cenaclului "Satiricon" al epigramiştilor clujeni şi membru fondator al Uniunii Epigramiştilor din România.

A primit titlul de "Senior al Cetății" în 2011, iar de-a lungul vieții, a publicat 14 cărţi de autor, fiind prezent în peste 60 de antologii de epigramă, publicate în ţară şi în străinătate. A obţinut peste 150 de premii şi distincţii la diverse concursuri de gen.

