Florin Călinescu, FAZĂ TARE la Românii au Talent. Dezvăluirea care i-a făcut pe toți să RÂDĂ cu LACRIMI

Christoph Baier a venit la Românii au Talent cu un număr pe bicicletă. La finalul momentului său, Andi Moisescu l-a provocat pe Florin Călinescu să spună o poveste de-a lui din copilărie, cu bicicleta.

"Christ, știi ceea ce nu știe lumea, de fapt? Că BMX-ul a fost inventat de Florin Călinescu! Vorbesc serios? Maestre, sunteți dispus să faceți publică această poveste?", a spus Andi Moisescu.

"Exact, da! Deci, se numea Carpați, de fapt, era o bicicletă care nici azi nu a ruginit în grajdul lui unchi-miu și am plecat cum ar veni de la cota 900, spre cota 0, în vale. Ca o domnișoară care se grăbea! Ei, am luat prima curbă, am luat a doua și a treia am intrat în ... direct (n.r. făcând referire, cel mai probabil, la balegă), pe dânsa am aruncat-o într-o căpiță de fân, iar eu am încasat cadrul direct în... balonul de heliu. Deci toată vara aia eu am fost fetiță la țară și m-am jucat cu păpușile. Voi fi în turul Franței la anul, vă anunț de pe acum, cam după 2 zile după fiecare etapă", a povestit Florin Călinescu, moment în care toată sala a izbucnit în râs.

