„Vreau să subliniez că nu am cerut colegilor mei să voteze împotriva urmăririi penale. Nu am solicitat acest lucru. Am prezentat toate aspectele pe care le-am găsit eu în dosar”, a spus, luni, Florian Bodog.

„Indiferent de decizia pe care Comisia juridică o va lua astăzi, nu mă voi sustrage cercetării”, a subliniat Bodog.

Senatorii jurişti şi Florian Bodog au putut să studieze, săptămâna trecută, în sala Comisiei juridice, dosarul trimis de DNA. Mai multe, AICI!