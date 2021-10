Fiul lui Ştefan Bănică Jr, dezvăluiri: Mi-aş fi dorit să nu fi fost o familie atât de cunoscută

Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr., a devenit din ce în ce mai vizibil în showbiz-ul românesc, mai ales după participarea la "Te Cunosc de Undeva".

La 19 ani, pe lângă muzică, Radu Ștefan i-a urmat cariera tatălui său și în teatru și mai mult, și-a făcut propriul vlog.

Într-un interviu recent, Radu Ștefan Bănică a făcut declarații despre cariera sa și despre relația cu tatăl ei.

Întrebat cum vede showbiz-ul românesc, acesta a spus: "ca pe vremea din Bucureşti, când e cald, când e frig. Sunt multe lucruri frumoase, mai ales în emisiunile de tip concurs sau de familie. Dar consider că ar trebui să existe o balanţă între caterincă sau reality şi emisiunile sau proiectele mai serioase, realizate cu profesionalism".

Ulterior, întrebat despre relația pe care o are cu tatăl său și dacă îi cere sfaturi înainte de a urca pe scenă, el a spus: "când eram mai mic, îi ceream mai tot timpul. Însă acum aş putea spune că „am prins schema”. Dar da, mă sfătuiesc cu tatăl meu ori de câte ori simt nevoia".

A existat vreo situaţie în care și-a dorit să nu fie băiatul lui Ştefan Bănică Jr?

"Nu a existat niciun moment în care să vreau să nu fiu băiatul lui Ştefan Bănică. Însă, uneori, mi-aş fi dorit să nu fi fost o familie atât de cunoscută. Nu mi-a fost şi nu îmi este uşor să port acest nume celebru, pentru că, în anumite situaţii, s-au luat decizii în detrimentul meu pe baza acestui fapt, dar nu mă plâng. Am un nume cu o istorie, aşa că nu vreau să mă mai pun la mintea altora. (...)

Aveam un program full când eram mai mic, nu prea aveam timp de joacă. Ce-i drept, nici nu prea voiam să îmi fac temele aşa că... pa, pa joacă. Năzbâtii nu prea am făcut...", a mai spus el pentru okmagazine.ro

În plus, întrebat în ce relaţii este cu fraţii săi, Radu Ștefan a spus: "Am o relaţie foarte bună, ne vedem destul de des. Sora mea a mai crescut şi am început să ieşim şi noi prin oraş la un suc sau la o îngheţată, lucru pe care îl ador, iar cu fratele meu mai mic mă joc cât mă ţine, este foarte haios şi plin de energie".