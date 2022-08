Fetița ucisă în masacrul din Bascov juca tenis. Antrenor: "Trebuia să fie pe teren". Primele declarații ale presupusului criminal

Silvia, fetița ucisă în masacrul din Bascov, avea doar 5 ani și abia începuse niște cursuri de tenis. Copila a fost omorâtă cu sânge rece, iar principalul suspect este chiar unchiul său, cunoscut cu afecțiuni psihice încă din adolescență. Antrenorul micuței a fost șocat de tragica veste. Micuța ar fi trebuit să vină la antrenament, dar nu a mai ajuns. La scurt timp, a venit oribila veste.

"Noi avem un grup pentru fiecare grupă de sportive. Ieri, la ora 15, am dat anunțul, ca de obicei, că facem antrenamentul la ora 19. Prima care a confirmat, bineînțeles, a fost Silvia. Trebuia să fie pe teren, iubea foarte mult tenisul și am aflat de la tatăl altui copil din grupă că ea nu va mai veni la tenis. Este o nenorocire și îmi este foarte greu să vorbesc de așa ceva. Nu îmi vine să cred. Era o fetiță foarte cuminte, foarte talentată, nu va mai călca pe aceste terenuri de tenis. Avea toată viața înainte, iubea foarte mult tenisul. Chiar săptămâna trecută, tatăl ei insista să facă în plus pentru că își dorea foarte mult să facă tenis de performanță", a precizat, pentru Realitatea PLUS, antrenorul de tenis al Silviei.

Crima de la Bascov este de-a dreptul șocantă. Cinci oameni au murit. În cursul nopţii, agresorul şi-ar fi omorât părinţii şi fratele, iar dimineața, după ce a plecat cumnatul său de acasă, ar intrat în a doua casă, peste sora şi nepoata lui, pe care le-a ucis cu sălbăticie. Astăzi, el a fost arestat preventiv și a făcut primele declarații. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția. În fața anchetatorilor, bărbatul a declarat că a vrut să se răzbune pentru că membrii familiei s-au purtat urât cu el. Crima pare a fi una premeditată. La audieri, bărbatul a declarat că plănuia să își ucidă familia de mai multă vreme.

Primele declarații ale presupusului criminal

Tot el a mărturisit că avea tot felul de frici, fără a fi totuși clar la ce se referă mai exact.

"Am avut discernământ diminuat, nu mi-am dat seama perfect, aveam tot felul de frici, am luat jumătate de pastilă seara", a declarat acesta în fața judecătorilor, scrie Realitatea.net.

La aflarea deciziei că va fi arestat pentru 29 de zile, el a spus că nu face recurs: "Sunt de acord pentru că nu am unde să mă duc".

Și prim-procurorul Parchetului Argeș spune că este posibil ca fapta să fi fost premeditată. Victimele au fost luate prin surprindere.

"Făptuitorul a relatat liber despre aceste fapte pe care le cercetăm. Asupra făptuitorului care a fost găsit când fugise în pădurea de lângă au fost găsite cuțite și alte obiecte tăietoare. Din cercetare există prezumată o anumită succesiune a uciderii victimelor ceea ce ar nuanța un plan bine stabilit.", a declarat Laurențiu Palaghia, prim-procurorul Parchetului Argeș.

Reamintim că groaznica crimă a fost anunțată la 112 de cumnatul principalului suspect. Bărbatul a ajuns acasă de la serviciu și și-a descoperit soția, fiica, socrii și cumnatul fără suflare. Suspectul a fost reținut la scurt timp după sosirea polițiștilor la fața locului. El ar fi încercat să se sinucidă în grădina aflată în spatele casei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News