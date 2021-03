Festivalul George  Enescu. Programul Ediției 2021 a fost dat publicității

Organizatorii fac apel la iubitorii muzicii să își aleagă din timp ce concerte îi interesează și să se documenteze în legătură cu procedura de achiziționare a abonamentelor și a biletelor, pentru a putea fi pregătiți în luna iunie, când acestea vor fi puse în vânzare. De asemenea, organizatorii subliniază că este posibil ca până în ultima clipă să apară schimbări de program, din cauza pandemiei. Informații despre program pot fi găsite aici, iar despre bilete, aici.

Câteva din cele mai importante elemente ale programului artistic:

Cea mai consistentă interpretare a lucrărilor lui George Enescu: 42 de interpretări, inclusiv toate cele 5 simfonii, care vor fi prezente în interpretări ale unor orchestre internaționale. Toate orchestrele internaționale prezente în Festival au în program o lucrare de George Enescu. Va fi un „dialog” Enescu-Stravinsky – întrucât anul acesta se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Igor Stravinsky: Simfonia a 5-a de Enescu (în aranjament final de Pascal Bentoiu) este în Program împreună cu două lucrări de Stravinsky prezentate în premieră: "The Flood" (Potopul) și "Les Noces" (Nunta), concert susținut de Orchestra Simfonică Radio Berlin, dirijată de Vladimir Jurowski, și de Corul Filarmonicii Enescu.

Les Noces este o lucrare foarte dificil de organizat, pentru că e cu patru piane. Soliștii la pian vor fi patru tineri români: Daniel Ciobanu, Andrei Licareț, Mihai Ritivoiu și Alexandra Silocea. Simfonia a 2-a de Enescu este în Program împreună cu Concertul pentru vioară în re major al lui Stravinsky, în interpretarea Baltic Sea Philharmonic Orchestra. În al doilea concert al Orchestrei Simfonice Radio Berlin, dirijată de Vladimir Jurowski, programul include Concertul pentru pian de Stravinsky, care îl va avea ca solist pe Laureatul ediției 2020/21 al Concursului George Enescu, Secțiunea Pian

Prezența românească în Festival: „Programul Ediției Jubiliare este ideal, bogat în surprize. Participarea românească va fi importantă, prin prezența celor mai renumite ansambluri muzicale, cum sunt Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu, Orchestra si Corul Academic Radio, orchestrele Filarmonicilor din Iași, Timișoara, Bacău, Sibiu. Avem în vedere și organizarea altor evenimente asociate Festivalului (cu Opera Română, cu Teatrul Național de Operetă), desigur dacă timpul și timpurile ni le vor permite. Nu va fi ușor. Dar vom căuta, împreună cu artiștii și orchestrele invitate, precum și cu toate instituțiile abilitate, modalități care să permită desfășurarea acestui Festival așa cum l-am gândit. Mă bucur să avem alături toți actorii acestui complex eveniment, pentru a trăi împreună realitatea unui Festival Enescu frumos, bogat, liniștit și sănatos”, a declarat presei Mihai Constantinescu, Directorul Executiv al Festivalului.

Exemple de mari orchestre programate în Festival

Orchestra Filarmonicii George Enescu va concerta în Gala de Deschidere a Festivalului sub bagheta dirijorului Paavo Järvi; Orchestra și Corul Teatrului Mariinsky, cu Valery Gergiev dirijor; London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic, London Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Philharmonia London, Simfonia of London, London Mozart Players; Orchestra Israel Philharmonic va concerta sub bagheta noului său dirijor, Lahav Shani; Orchestra Națională a Franței, dirijată de noul ei director, Cristian Măcelaru; Filarmonica din München cu Valery Gergiev dirijor; Orchestra Del Teatro Alla Scala din Milano, cu un program special și cu un dirijor care vine pentru prima dată în România, Andrés Orozco-Estrada; Orchestra Les Dissonances, cu David Grimal dirijor și solist; Royal Concertgebouw Orchestra cu dirijori diferiți pentru cele două concerte susținute – Daniel Harding și Alan Gilbert.

Soliști cunoscuți: Maxim Vengerov; Patricia Kopatchinskaja; Violoncelista americană Alisa Weilerstein, care vine pentru prima dată în România, împreună cu orchestra sa de cameră The Trondheim Soloists; Frații Renaud Capuçon (vioară) și Gautier Capuçon (violoncel); Violoniștii Leonidas Kavakos, Dmitry Sitkovetsky; Contratenorul Philippe Jaroussky; Mezzo-soprana Joyce DiDonato și soprana Sonya Yoncheva; La pian sunt anunțați artiști de prestigiu, care au mai fost prezenți în Festival: Martha Argerich, Jean Yves Thibaudet, Yuja Wang, Khatia Buniatishvili, Maria João Pires, Kirill Gerstein.

Seria Muzica Secolului XXI

Orchestra Simfonică București, sub bagheta lui John Axelrod prezintă un program interesant, care cuprinde Simfonia “Istanbul” a pianistului și compozitorului Fazil Say, Concertul Latin pentru Pian și Orchestră al pianistei Gabriela Montero şi „Setlist” cu Avisahi Cohen; Violonista Carolin Widmann, care va concerta la București și la Bacău; Violoncelistul Raphael Walfish și baritonul Sir Simon Keenlyside

Opere în premieră: Piticul (Der Zwerg) de Alexander Zemlinsky, Orașul Mort (Die tote Stadt) de Korngold, Orchestra Dell’ Accademia Nazionale Di Santa Cecilia, cu Daniele Gatti la pupitru, vine cu o lucrare deosebită - Recviem pentru corzi - a compozitorului Tōru Takemitsu.

Două lucrări cu narator: Robert Powell (celebru pentru rolul său din filmul lui Franco Zeffirelli, ‘Jesus of Nazareth’ - 1977) va fi naratorul în “Oedipus Rex” de Stravinsky, cu Mariinsky Theatre Orchestra and Choir, dirijor Valery Gergiev și în Suita “Peer Gynt” a lui Grieg, cu Opéra de Marseille, dirijată de Gabriel Bebeşelea.