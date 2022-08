Festivalul borşului de peşte de la Jurilovca, de la 200 de oameni la 30.000 oameni. Primarul Eugen Ion: Cu asta am plecat la drum. Nu ne jucăm cu cifrele

"Pe lângă darurile naturii pe care le aveţi aici, e necesar şi efortul administraţiei. Festivaluri, concerte, etc. Vă străduiţi să atrageţi turiştii", a spus Val Vâlcu.

"Da, aşa este. Când am făcut primul eveniment, nici nu eram în administraţia publică locală, a fost ideea unui prieten al meu. Am vrut să găsim o variantă să aducem turiştii în zonă şi în extrasezon, cu asta am plecat la drum. În 2009 am făcut prima dată serbarea borşului pescăresc. Am avut cred că undeva la 200 de persoane, majoritatea din sat. Era ceva nou şi pentru comunitate. Zicem noi că a fost un succes la vremea respectivă.

Ulterior, l-am oprit până în 2012, pentru că vechea administraţie locală nu ne-a mai lăsat să îl facem. Motivele nu le comentez acum. După ce am ajuns în zona administrativă, după ce am ajuns primar, pe lângă toate problemele şi toate urgenţele, am ţinut neapărat să continuăm cu acest eveniment", a declarat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, din judeţul Tulcea.

Cifre impresionante înainte de pandemie: 18 tone de borş, 30.000 de porţii

"Ne-a ajutat Dumnezeu şi în 2019 am ajuns la a noua ediţie. Zicem noi, de un succes destul de mare. În 2 zile de eveniment, am făcut 18 tone de borş de peşte, şi nu ne jucăm cu cifrele. Primăria gestionează partea de servire a borşului şi am avut 30.000 de caserole de borş de peşte. Adică acele castroane de unică folosinţă.

E o întreagă industrie în două zile pentru a face faţă, dar experienţa pe care am prins-o din mers, de la an la an, ne-a dus în această zonă. Suntem la un nivel destul de crescut şi nu ne mai temem de provocări. Nu e uşor să gestionezi un număr atât de mare de oameni, să îi poţi servi atât de rapid. Omul nu trebuie să stea mai mult de 20-25 minute. Aici ne-am luptat întotdeauna, cu timpul, să putem servi cât mai repede", a mai spus edilul într-un interviu pentru DC NEWS.

Care este SECRETUL borşului de peşte de la Jurilovca

"Noi facem borşul de peşte în 50 de ceaune a câte 50 litri. 50 de găleţi, cum spun pescarii. În faţa oamenilor, numai cu foc de lemne. Reţeta este clară, avem bucătari, un bucătar la 2-3 ceaune, şi fiecare respectă reţeta. Avem un responsabil pentru cei 20-25 bucătari, din rândul pescarilor. Reuşim să facem faţă şi să păstrăm şi gustul autentic cumva.

Primul secret este că trebuie să ai cel puţin 3-4 specii de peşti. Întotdeauna am ţinut la acest aspect. De la caras, plătică, şalău, crap, somn, după caz, am căutat să avem reţeta cât mai completă. Biodiversitatea face minuni în arta culinară", a mai completat acesta.

Ce se întâmplă după pandemie

"Aşa am făcut în 2019. Au fost doi ani în care am închis, din cauza pandemiei. În momentul de faţă am schimbat şi titlul evenimentului, din motive administrative. Va avea loc pe 27-28 august, se numeşte Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca. Sperăm să avem o prezenţă destul de mare, mai ales că venim după doi ani de pauză. Sunt oameni cărora le-a plăcut în 2019 şi sigur vor să se întoarcă", a concluzionat Eugen Ion.

