Farul Constanţa, din nou lider în Superligă. Victorie cu Universitatea Craiova

Farul Constanţa a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal a României după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (2-0), luni seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în ultimul meci din etapa a 24-a.



Farul a deschis scorul rapid, prin Adrian Mazilu (6), aflat la primul său gol în prima ligă. Constănţenii şi-au dublat avantajul prin reuşita lui Ionuţ Larie (34 - penalty), după un fault comis de portarul Giedrius Arlauskis asupra lui Mihai Popescu, deşi lituanianul se afla în posesia mingii. Golul de onoare al oaspeţilor a fost semnat de Dan Nistor (58).



Farul şi-a luat astfel revanşa după ce în tur a pierdut la Drobeta-Turnu Severin cu 3-4, după ce a condus cu 3-1, scrie Agerpres.



Farul a intrat pe teren cu tricouri speciale, pe care se putea citi Suntem alături de poporul turc, în turcă şi română, în semn de solidaritate cu Turcia, după cutremurele devastatoare de luni. De asemenea, s-a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.



Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul, a primit tricou înainte de meci un tricou special de la căpitanul Universităţii, Andrei Ivan, cu ocazia împlinirii a 58 de ani de către fostul mare fotbalist (duminică).



Lovitura de start a partidei a fost dată de Ion Constantinescu, fost jucător al Farului în urmă cu mai multe decenii.



Universitatea are o victorie şi două eşecuri (ambele în deplasare) în 2023, iar în următoarele partide le va întâlni pe CFR Cluj (acasă) şi FCSB (în deplasare).



FC Farul Constanţa - Universitatea Craiova 2-1 (2-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Adrian Mazilu (6), Ionuţ Larie (34 - penalty), respectiv Dan Nistor (58).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Romică Bîrdeş (Piteşti)

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru) - LPF

Hagi, mesaj pentru elevii săi

”60 de minute am jucat foarte bine, am dominat, ne-am impus. După aceea, au venit cu schimbări foarte bune, noi am scăzut puțin, e greu să ții presiunea 90 de minute. A venit acel gol și ne-a dat puțin înapoi, Craiova are jucători de calitate.

Ne-a lipsit Denis, e stângaci, am pus în locul lui un copil bun, de 2005. Un băiat foarte bun. Ne place acolo, pe primul loc, mai ales mie, vreau să le transmit și lor. Ei mă cunosc. Azi am avut o discuție foarte bună, ieri nu am avut un antrenament bun, nu ne-a ieșit și a trebuit să venim astăzi la stadion.

Larie bate foarte bine penalty-urile. Important e că am câștigat. Șase puncte importante, cu FCSB și Universitatea Craiova, două echipe foarte bune, ne vom întâlni din nou în play-off. Echipa care va avea constanță, care va fi în formă în play-off, aceea va câștiga titlul.

Ieri am petrecut puțin, mi-am adus aminte de părinții care m-au adus pe lume, datorită lor sunt unde sunt. Le-am mulțumit, la fel familiei, soției, copiilor. La Constanța e un proiect de 5 ani, minimum. Vrem să creăm ceva stabil, puternic”, a spus Hagi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News