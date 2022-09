Fane Vancică, agresorul care se mândrea că bate femei, luat pe sus de mascați

Un mandat de percheziție domiciliară a fost pus în aplicare marți dimineață într-un dosar penal în care interlopul Niță Cami, zis Fane Văncică, este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate și tulburarea ordinii și liniștii publice, scrie Ziarul de Iași.

Percheziția a avut loc în București și există și un mandat de aducere. Conform unor surse judiciare, Fane Văncică este cercetat în urma apariției filmulețului pe TikTok în care lovea o femeie. Deși în acel caz plângerea nu a fost depusă în termenul legal, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal și tulburarea ordinii și liniștii publice, fapte care nu necesită plângerea părții vătămate.

Reamintim că la sfârșitul lunii august, polițiștii s-au sesizat după ce pe Tik Tok a devenit virală o filmare video cu Fane Văncică, un personaj controversat implicat în mai multe scandaluri, între care și cu frații Cămătaru, în timp ce lovea o femeie care stă în genunchi în mijlocul unei camere. Văncică a fost filmat de o a treia persoană, iar videoul a ajuns pe rețeaua de socializare. Polițiștii au deschis dosar penal și ulterior a fost emis un ordin de restricție de 5 zile.

Văncică și-a recunoscut fapta, spunând că ”era beat și nu și-a luat nici pastilele”, alături de mai multe declarații despre violență împotriva femeilor, într-un video publicat tot pe Tik Tok.

Fane Văncică, agresorul care se mândrea că bate femei, a fost interzis pe Tik Tok. Europarlamentar USR: Am strâns mai multe videouri ca să le trimit la Parchet în susținerea plângerii penale

După foarte multe sesizări ale internauților, contul lui Fane Văncică a fost închis.

Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a anunțat că a descărcat mai multe clipuri cu interlopul pentru a le trimite la Parchetul General.

„În urma plângerilor, inclusiv de la subsemnatul, se pare că TikTok i-a închis contul nevertebratului care se lăuda cum bate femei. Mai au de lucru la fanii tembelului care tot fac copii. E bine că tocmai am tras videourile ca să le trimit la Parchet în susținerea plângerii penale. Să nu rămână procurorii fără probe. Așteptăm și amenda de la CNCD”, a spus Vlad Gheorghe.

Ce a spus Mircea Badea despre cazul lui Fane Văncică

Mircea Badea a spus care este, în viziunea sa, cea mai importantă întrebare în cazul agresorului.

„Este o întrebare corectă și ce face Poliția Română. Răspunsul este ca de obicei: în principiu, nu mare lucru în mod evident. Eu zic altceva: Eu nu vreau să mai aud despre statul de drept. Nu pot să mai aud despre judecători, despre procurori, despre valorile occidentale din statul de drept. Eu mă întreb așa: Domnul acesta - Fane Văncică - plătește taxe și impozite? Din ce trăiește? Din ce îi dau fanii pe Tik Tok? Dânsul ce părere are despre inflație, ce părere are despre ROBOR? Astea sunt întrebări importante când avem de a face cu un personaj - înțeleg - de succes din moment ce are atâția urmăritori (n.r. - are 135.000 urmăritori). Când mai apare câte o astfel de faptă oribilă, vedem că nu se face nimic. Pe vremea lui Băsescu, am asistat la un spectacol derizoriu, acel zornăit de cătușe pentru spețe complet cretine, majoritatea inventate, deghizate sub articolul inept de abuz în serviciu”, a spus Mircea Badea la Antena 3, în emisiunea „În gura presei”. Vezi mai mult AICI.

