Familia jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat în Rusia în urmă cu un an pentru spionaj: Continuăm să luptăm pentru eliberarea lui

Evan Gershkovich, 32 de ani, a fost arestat la sfârşitul lui martie 2023 de Serviciul Federal de Securitate rus (FSB), în timpul unui reportaj. Gershkovich, primul jurnalist acuzat de spionaj după prăbuşirea Uniunii Sovietice, respinge aceste acuzaţii, la fel ca SUA, publicaţia pentru care lucra şi apropiaţii săi.



"Nu ne-am imaginat niciodată că aşa ceva i s-ar putea întâmpla fiului şi fratelui nostru şi cu atât mai puţin că va trece un an întreg în incertitudine", a declarat familia sa într-o scrisoare pentru cititorii publicaţiei Wall Street Journal, angajatorul jurnalistului. "Însă, în pofida acestei lungi bătălii, noi rămânem puternici", a subliniat familia sa.



Într-o scrisoare, părinţii jurnalistului, Mikhail şi Ella, precum şi sora sa Danielle, au descris un an "inimaginabil".



"Am avut impresia că ne ţinem respiraţia. Am trăit cu o durere constantă în inimile noastre, gândindu-ne la Evan în fiecare clipă a zilei", a descris familia situaţia prin care trece.



Familia jurnalistului a fost primită de preşedintele american Joe Biden, care a promis că va face "tot ce trebuie" pentru a-l readuce pe jurnalist acasă.

"În timpul tuturor provocărilor din această perioadă tumultoasă, noi l-am văzut pe Evan făcând faţă acestei incertitudini, prins în această mică celulă, cu puţine veşti din afară, fără libertate", a scris familia.



SUA estimează că Evan Gershkovich este închis pe nedrept şi acuză Moscova că arestează cetăţeni americani sub pretexte false, pentru a-i folosi drept monedă de schimb pentru ruşi închişi în străinătate.



Kremlinul a informat joi despre "contacte" în curs în vederea unui eventual schimb al jurnalistului american, care lucrase de asemenea pentru AFP la Moscova între 2020 şi 2021.



Marţi, un tribunal rus a prelungit până pe 30 iunie arestul său provizoriu într-o celulă din închisoarea Lefortovo, la Mascova.



Pentru acuzaţiile de "spionaj" care îl vizează, Gershkovich este pasibil de 20 de ani de închisoare. Rusia nu a prezentat niciodată public dovezi în sprijinul acuzaţiilor sale şi întreaga procedură este clasată drept secretă.



"L-am văzut făcând faţă cu fruntea sus, pentru că el este nevinovat. Vom continua să ne luptăm pentru libertatea lui Evan, orice ar fi", a conchis familia jurnalistului, conform Agerpres.

