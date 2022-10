Facturile la energie, o enigmă pentru Guvern, chiar și după un an. Elena Cristian: Ordonanța este o joacă!

Lipsa unor măsuri concrete de compensare a facturilor ridică îngrijorări în privința iernii ce urmează să înceapă în puțin peste o lună. Este preconizat că va exista un preț limitat de 1,3 lei pe kWh, însă informația venită pe surse nu este oficială și nu sunt confirmate alte măsuri. În această privință, Elena Cristian, redactor-șed al DC Business, a afirmat că situația din iarnă va fi un adevărat ”haos”, care va afecta utilizatorii mici, casnici, care se găsesc la sfârșit de an cu cheltuieli mai mari.

”Cred că și pentru politicienii noștri, pentru cei care ne conduc, este o situație extrem de confuză. O să spun pe scurt unde ne situăm din acest moment. Ne situăm aici, la 13 luni de haos pe piața energiei, șase acte normative, cel puțin 12 luni de calcul pentru tarifele la energie și gaze și o situație fără precedent. În acest moment piața funcționează pe ordonanța dată pe 31 august și intrată în vigoare pe întâi septembrie, ordonanță care este, cum să vă spun, o joacă! Nu reglementează nimic, nu face ordine, care se raportează la un consum incorect de anul trecut și fără nicio bază legală, iar situația în acest moment este, așa cum și tu bine ai spus, este în haos, un haos care pare să nu își găsească rezolvarea, pentru că în acest moment facturile la energie nu se emit și o să ne trezim cumva în decembrie, când vor veni facturi la energie pe trei luni și când oamenii vor fi, practic, în imposibilitatea să se achite pentru că este mai mare consumul și suntem în plină iarnă și pentru că situația este total haotică, din toate punctele de vedere”, a spus Elena Cristian, în intervenția sa la România TV.

Montarea centralelor individuale de apartament a fost interzisă în Cluj

Clujul a interzis montarea centralelor individuale de apartament. Viceprimarului Dan Tarcea susține că vor fi investiți 200 de milioane de euro până în 2030 pentru a-i readuce pe locuitori la rețeaua de Termoficare. Până atunci, Primăria Municipiului Cluj-Napoca le-a interzis dezvoltatorilor de imobiliare să mai monteze centrale individuale în apartamente, dacă în bloc sunt mai mult de șase apartamente.

"Au trei alternative, fie pun centrală pe bloc, fie pun centrală pe scară sau se conectează la sistemul centralizat, evident acolo unde există sistem centralizat. Nu este abuzivă. Este pentru reducerea poluării. Noi am avut această Hotărâre de Consiliu Local și am făcut modificarea în Planul Urbanistic General în care am impus această condiție, după care a venit și Guvernul prin Ministerul Mediului care a întărit această chestiune și a dus mai departe lucrul ăsta", a spus Tarcea.

Cum să îți calculezi factura la energie electrică. Ioana Krekan (Enel): Avem următoarele prevederi

„În acest moment, facturarea consumului se face în baza Ordonanței 119, cea care se aplică începând cu 1 septembrie și până la 31 august 2023, în cazul în care nu vor mai exista și alte modificări de legislație din partea Guvernului”, a spus Ioana Krekan, Manager Activare și Facturare ENEL.

„Clienții care au avut un consum mediu lunar, în 2021, între 0 și 100 kW/h sunt facturați cu 0,68 lei per kW/h cu TVA inclus;

Clienții care în 2021 au avut un consum mediu lunar între 100 și 300 kW/h sunt facturați pentru primii 255 de kW cu 0,80 lei per kW/h, iar diferența, practic ce depășește 255 de kW/h, se facturează fie la prețul din contract, fie ca sumă dintre costul de furnizare, costul de achiziție și alte tarife reglementate - se aplică varianta care îl avantajează pe client cel mai mult...

