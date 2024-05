A murit Lucia Moraru, văduva actorului Marin Moraru, a anunțat jurnalistul Doru Iuga

Elena Postelnicu, jurnalistă Radio România Actualități, a transmis un mesaj emoționant după decesul Luciei Moraru, om de radio.

„Intr-o zi Sfânta de Paște am aflat că o persoana extrem de draga sufletului meu - doamna Lucia Moraru - The President cum ii plăcea sa i se spună uneori la Radio - a plecat la Ceruri, spre Lumina. Nu am cuvinte! ... Abia așteptam să o revăd, când urma sa ajungem pe la Bucuresti. Și de ziua ei, pe 2 mai, i-am promis ca vom trece sa o imbratisam....

Vom trece... însă nu acasă,... ci acolo unde mergeam des cu ea... la Marinus. Doamna Lucia (din respect nu puteam sa-i spun pe nume, chiar dacă se supara des pe mine), mi-a fost ca o a doua mama. La Radio ma dojenea când nu eram atenta, dar imediat ma si îmbrățișa, ma lua peste tot cu ea și chiar ne-a găzduit de foarte multe ori acasă la ea... unde ne aștepta cu fel de fel de mâncăruri pregătite chiar de ea. Iar când au murit parintii mei... ea mi-a fost alături moral și a contat foarte mult. Drum bun Lucia... Nu te voi uita niciodată!!!!!”, a scris Elena Postelnicu pe Facebook.

Și jurnalistul Doru Iuga a transmis un mesaj: „A plecat si Lucia Morarau... Pur si simplu nu cred... acum 4 zile ne-am sunat... Drum lin, LUCICA!”

Aniversarea Luciei Moraru a fost în urmă cu patru zile. Din păcate, astăzi a murit.

Lucia Moraru a fost soția lui Marin Moraru, actorul care a rămas în inimile românilor ca unul din cei mai iubiţi actori de teatru şi film. Scenele comice, grimasele şi replicile cu tâlc care l-au consacrat vor face mereu, peste ani şi generaţii, deliciul schiţelor umoristice şi filmelor care au rămas după el. Viaţa lui Marinuş nu a fost, însă, o comedie. Vedeți mai multe aici: https://www.dcnews.ro/marinus-moraru-file-de-poveste-intai-a-schimbat-macazurile-apoi-vietile-romanilor-a-fost-copil-sarac-si-a-muncit-de-tanar_915249.html

