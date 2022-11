Explozie la un depozit de combustibil în sudul Rusiei. Ar fi fost atacat cu drone

Incendiul de la dozitul de combustibil din sudul Rusiei, lângă Ucraina, ar fi fost cauzat de către un presupus atac cu dronă.

Autoritățile ruse au declarat că nu au fost raportate victime în presupusul atac care a avut loc la aproximativ 200 de kilometri de granița cu Ucraina, în provincia Oryol.

Într-o declarație postată pe Telegram, guvernatorul regiunii Oryol, Andrei Klytchkov a comentat: ”Astăzi (miercuri) la 04:00 (0100 GMT) o dronă suspectă a aruncat în aer un depozit de combustibil în satul Stalnoi Kon. Nu au existat victime".

Mai multe depozite de combustibil și muniție din partea de sud a Rusiei au fost vizate de drone sau elicoptere de către forțele ucrainene. Acest lucru vine după ce marți au fost lansate rachete în mai multe orașe din Ucraina.

Pe 15 octombrie, Ucraina a atacat infrastructura energetică a Rusiei, vizând o centrală electrică din orașul Belgorod. Aceasta a fost prima dată când forțele ucrainene au vizat infrastructura rusă într-un oraș rusesc semnificativ, scrie Almayadeen.

Today about 3:00 EEST the oil depot caught fire in Russia's Stalnoy Kon, Oryol Oblast, 170 km from Ukraine's border



The region's governor claimed it occurred due to a drone attack