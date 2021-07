EXIT POLL ALEGERI REPUBLICA Moldova. Primele rezultate de duminică, 11 iulie

Conform primelor rezultate, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut cele mai multe voturi, iar Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor s-a clasat pe locul doi.

La sondajul telefonic au participat 2 764 de cetățeni. Datele au fost colectate astăzi, 11 iulie, în intervalul: 12:00 – 21:00. Datele colectate nu includ regiunea transnistreană și diaspora.

Iată cum arată datele preliminare:

Partidul Acțiune și Solidaritate – 55,1%

Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor – 24,0%

Partidul Politic Șor – 8,1%

Blocul electoral „Renato Usatîi” – 4,1%

Platforma Demnitate și Adevăr -1,8%

Partidul Politic „Democrația Acasă” – 1,1%, notează ZDG.MD.

Datele sondajului de opinie sunt preliminare, urmând să fie actualizate pe măsură ce sunt centralizate.

Prezenţa la urne a fost, conform datelor preliminare, de peste 48%.

Igor Dodon, după închiderea secțiilor de votare: BECS va înregistra un rezultat destul de bun

”Vă mulțumesc pentru participare activă. Mă temeam că oamenii n-o să iasă la vot, după atâtea dezbateri. Mulțumesc colegilor din teritoriu care au lucrat în campanie, am avut o campanie activă. Din calculele noastre avem rezultate pe măsură. BECS va înregistra un rezultat destul de bun. Vreau să mulțumesc colegilor de la PCRM, în mai puțin de 2 luni am reușit să muncim ca o echipă unită. Sper că după ziua de mâine noi vom lucre împreună în Parlament așa cum își doresc alegătorii noștri De mâine va începe o nouă etapă în RM. Mesaj către deputați: nu trebuie să admitem alte crize politice. Există probabilitatea că va fi un parlament cu 2 partide, maxim 3”, a declarat Igor Dodon.

Poliţia a fost sesizată în 19 cazuri de transportare organizată de alegători şi a examinat deocamdată trei dintre ele, însă nu poate aplica sancţiuni, deoarece, în opinia forţelor de ordine, acestea nu constituie încălcare a legislaţiei electorale, a anunţat şeful adjunct al Inspectoratului General de Poliţie, Maxim Maxian, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Radio Chişinău.



El a explicat că poliţia nu se poate baza pe emoţii şi deducţii şi nu poate iniţia dosare pe asemenea cazuri, care nu sunt prevăzute de legislaţie ca ilegalităţi.