Eurovision 2022. Lista melodiilor calificate în primul show al Selecției Naționale

Line-up-ul evenimentului din această sâmbătă, când artiștii vor concura pentru unul dintre cele zece locuri ale finalei, a fost decis de juriul și de fanii Eurovision România.

Lista artiștilor/pieselor calificate de juriu și de votul publicului în a doua etapă a semifinalei, în ordine alfabetică:

Aldo Blaga - Embers

Alex Parker & Bastien - All this love

Andra Oproiu - Younique

Andrei Petruş - Take me

ARIS - Do Svidaniya

Cezar Ouatu - For everyone

Cream, Minodora, Diana - România mea

Dora Gaitanovici - Ana

E-an-na - Malere

Eliza G - The other half of me

Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers - Doina

Gabriel Basco - One night

Kyrie Mendél - Hurricane

Mălina - Prisoner

MOISE - Guilty

Oana Tăbultoc - Utopia

Petra - Ireligios

VANU - Never give up

Vizi Imre - Sparrow

WRS - Llamame

Votul fanilor a dus cinci piese în următorul act al competiției: E-an-na - Malere; Vizi - Sparrow; Oana Tăbultoc – Utopia; Mălina – Prisoner; Andra Oproiu – Younique, potrivit eurovision.tvr.ro.

Semifinala Selecției Naționale pentru Eurovision 2022 se încheie pe 12 februarie.

Regulamentul Selecţiei Naţionale pentru desemnarea reprezentantului ţării noastre la Eurovision a revenit la formatul din anul 2019



Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu sunt artiştii care jurizează preselecţia din acest an. Ei formează juriul de specialişti la toate fazele Selecţiei Naţionale, de la etapa preselecţiei până în marea finală, arăta un comunicat remis Agerpres.



În show-ul semifinalei, juriul şi publicul vor alege doar zece piese pentru marea finală.



Semifinala şi finala Selecţiei Naţionale se desfășoară la începutul anului 2022, pe parcursul lunilor februarie şi martie. Ultimul act al competiţiei va avea loc pe 5 martie, când se va decide numele reprezentantului României în competiţia internaţională.

Cine va prezenta concursul la Torino

Cântăreaţa italiană Laura Pausini, interpretul britanico-libanez Mika şi personalitatea TV Alessandro Cattelan vor fi gazdele Eurovision 2022, care va avea loc la Torino între 10 şi 14 mai, au anunţat recent organizatorii, potrivit AFP, transmite Agerpres. Anunţul a fost făcut pe scena festivalului Sanremo.

