Eurovision 2022. Când începe și care sunt cele 17 țări participante. Cine reprezintă România

EUROVISION 2022. Prima etapă

Eurovision 2022. Prima etapă a celei de-a 66-a ediţii a concursului Eurovision Song Contest 2022 debutează marţi seară cu un show ce reuneşte artişti din 17 ţări, care vor concura la Torino în prima semifinală a acestei competiţii muzicale europene, screi Agerpres.



Eurovision 2022. Cele 17 ţări care vor fi reprezentate pe scenă în semifinala de marţi seară sunt Albania, Letonia, Elveţia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia, Portugalia, Danemarca, Armenia, Austria, Croaţia, Islanda şi Grecia, potrivit site-ului Eurovision.

EUROVISION 2022 Cine reprezintă România





Eurovision 2022. Fanii concursului Eurovision vor putea să voteze dacă provin din una dintre cele 17 ţări reprezentate în semifinala de marţi seară. Acestora li se vor alătura, în procesul de vot, telespectatorii din Franţa şi Italia.

Reprezentantul României, WRS, cu piesa "Llámame", va urca pe scenă joi, în a doua parte a celei de-a doua semifinale, cu numărul de concurs 13.

EUROVISION 2022. A doua semifinală





Eurovision 2022. În cea de-a doua semifinală vor urca pe scenă reprezentanţi din 18 ţări, respectiv Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, România, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia, Irlanda.



Eurovision 2022. Joi seară vor putea vota telespectatorii ţărilor participante în cea de-a semifinală. Lor li se vor adăuga telespectatorii din Germania, Spania şi Marea Britanie. Prezentatorii concursului Eurovision vor anunţa momentul în care liniile sunt deschise pentru votare. Un juriu alcătuit din profesionişti din industria muzicală va vota la rândul său, iar opţiunea juriului va reprezenta 50% din rezultatul final al procedurii de votare.

EUROVISION 2022. Țările care intră automat în finală





Eurovision 2022. Ocupanţii primelor 10 poziţii din fiecare semifinală se vor califica pentru finala concursului Eurovision 2022, ce va avea loc sâmbătă seară. Cele cinci ţări care alcătuiesc aşa-zisul grup "Big Five" - Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania - se califică automat în marea finală, întrucât ele oferă cele mai mari contribuţii financiare organizatorului concursului, European Broadcasting Union (EBU).



Eurovision 2022. Sub sloganul "The sound of beauty", Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise în competiţie. Rusia a fost descalificată ca urmare a invaziei trupelor ruseşti în Ucraina.



Eurovision 2022. Concursul se va desfăşura la Torino, Italia, pe 10, 12 şi 14 mai, după ce Italia a câştigat ediţia din 2021 cu piesa "Zitti E Buoni" interpretată de trupa rock Maneskin.

EUROVISION 2022. Cele mai importante performanțe ale României





Eurovision 2022. Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.



Eurovision 2022. Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale Eurovision şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

