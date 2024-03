"Eu le-am dat un nume, acum depinde de ei ce vor face cu el". Dan Bittman, despre relația cu cei trei fii ai săi: "Am încercat să fac un pas în spate"

Dan Bittman a vorbit despre relația pe care o are cu cei trei fii ai săi.

"Alex are 25 de ani, Patrick – 20, cel mic a devenit cel mai mare pentru că face volei de vreo doi ani. Ce să mai zic? (...) Am încercat cât am putut să fac un pas în spate, să nu-i timorez, să nu trăiască în umbra faimei mele sau a numelui. Eu le-am dat un nume, acum depinde de ei ce vor face cu el. Încerc din răsputeri să-i canalizez, să le dau sfaturi bune atât cât pot eu. Mi-am dat seama că-i o greșeală să-i influențez aiurea și să-mi impun eu voința asupra lor. Nu există un manual perfect pentru cum să-ți crești copiii. Învățăm cu toții, facem greșeli - și eu le-am făcut pe-ale mele în ceea ce-i privește -, dar sunt mândru de ei.

"Am copii cu care pot să mă mândresc"

Alex a ajuns foarte cunoscut în lumea producătorilor și a celor care se joacă cu sunetele, are un studio propriu. Patrick acum îi calcă și el pe urme și chiar i-a făcut o piesă cu care au fost la Europa FM și au reușit să intre în playlist pentru că au primit zece de DA atunci. Mark e încă școlar, în clasa a XI-a, face sport de performanță, s-a înălțat, are 1,87 m, face volei și îi place foarte mult. Sunt mândru și de el.

Cum să spun? Am copii cu care pot să mă mândresc și pot să spun: "Da, sunt fericit și mândru de ei." Încerc să păstrez cele mai bune relații cu ei, în sensul că vin la mine, le gătesc câteodată, ca să mâncăm împreună, Crăciunul îl facem împreună. De Revelion e mai greu, pentru că Alex e născut pe 1 ianuarie și merge cu prietenii și sărbătorește. Avem o relație frumoasă și normală și, când putem, cât mai mult, ne vedem și împărțim lucrurile", a spus Dan Bittman, într-un interviu pentru viva.ro.

Vezi și: Dan Bittman, despre relația cu Liliana Ștefan, mama copiilor săi: "M-a suportat până când, probabil, nu a mai putut"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News