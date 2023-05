"Este un agramat, o canalie". George Ivașcu "dă din casă" despre serialul Clanul: "Va veni regizor, în următorul sezon"

"După o paranteză, să zic aşa, în viaţă, în care am avut curajul să mă înham la o poziţie administrativă, aproape 17 ani după ce am fondat şi Teatrul Metropolis, apoi m-am tot jucat de-a diverse poziţii administrative, unde am abandonat foarte mult din crezul meu, şi anume nu mai aveam timp să fiu atât de actor, nu îmi mai permitea timpul (...), iată cum rolul din Clanul, "Pelicanul", nu că mi-a creat notorietatea, dar foarte mulţi îmi spun: "Bă, ce bine că te-ai întors!", pentru că foarte mulţi oameni din cei care mă ştiau îmi spun: 'Bbine că te-ai reapucat,. Asta poţi să faci, este ok.

Cel mai mult mă bucură notorietatea publicului obişnuit, nu cea a breslei, o spun cu mâna pe suflet. Acest lucru nu face decât să-mi confirme că e bine că m-am întors asupra profesiei, dovadă că şi acum plec la Galaţi, pentru că am spectacol acolo. Am revenit iar la programul de a juca în mai toată ţara, iar serialul ei zic că a fost binevenit şi, pe calea asta, ţin să le mulţumesc lui Anghel Damian şi Liei Bugnar că ideea a fost a lor şi a fost ideea de a-mi da şi un personaj care este foarte diferit de mine ca om.

Eu încă am reflexul academic, de profesor, de a fi atent la cum vorbeşti, ce spui şi totdeauna îmi corectez studenţii, să vorbească corect, să frazeze corect şi, aici, în Clanul, ăsta e un agramat, o canalie simpatică, cum îi zic eu. De ce? Pentru că este un tip descurcăreţ, adică intră în toate încurcăturile posibile şi, numai Dumnezeu ştie cum, reuşeşte să iasă din ele", a spus George Ivașcu într-un interviu pentru Agerpres.

"Va veni regizor, în următorul sezon, un alt student al meu"

"Asta e cea mai frumoasă întâlnire (n.r. întâlnirea pe platourile de filmare cu foștii studenți). Denis Hanganu mi-a fost student la Master, Anghel Damian mi-a fost student la Master. Ce poate fi mai plăcut? Acum nu vreau să dau din casă, dar va veni regizor în următorul sezon un alt student al meu. Ce poate fi mai frumos...? Eu le spuneam, la început de drum, care e tehnica actoricească, iar acum ei să-mi spună: "Nu e bine acolo, poate...".

E atât de plăcut să-i vezi cum ei se realizează ca profesionişti la care tu nu mai ai niciun merit. Tu nu mai ai niciun merit acum, tu ai avut meritul de a pune bazele, pilonii începutului de drum, dar după aceea faptul că ei ştiu să scrie scenarii, şi am surprize din ce în ce mai mari cu foşti studenţi ai mei care sunt scenarişti excepţionali, de film, de teatru, scriu teatru minunat, regizează unii dintre ei, adică nu fac exclusiv actorie, nu s-au cramponat doar de un lucru, ci şi-au dezvoltat abilităţile şi talentul şi către alte zone de exprimare....

Mie faptul că i-am învăţat bine să facă primii paşi şi ei au ştiut să se dezvolte singuri în profesie şi chiar să se realizeze şi să obţină performanţe îmi dă o mare încredere. Nimic nu poate fi mai frumos decât acest schimb de generaţii. Cred că ăsta e şi sensul pedagogiei, când, la început, investeşti tu şi apoi investiţia se întoarce. E foarte frumos. Este înduioşător şi cred că asta e menirea principală, iar eu mă simt foarte fericit că, vrând-nevrând, acum şi datorită - ca să să zicem pozitiv - timpului care s-a scurs, atât în carieră cât şi în etatea pe care o am, - e ca un cadou acum - că, reîntorcându-mă la profesie, îndrumătorii mei sunt aceşti actori maturi şi eu mă bucur de performanţe lor. E un sentiment liniştitor", a mai spus George Ivașcu.

