Episcop jefuit în timpul liturghiei. Bunuri furate în valoare de un milion de dolari (VIDEO)

O liturghie obișnuită de duminică s-a transformat într-o tragedie pentru biserica Leaders of Tomorrow International Ministries din Brooklyn din New York. Duminică, 24 iulie, în timp ce ținea slujba, episcopul Lamor Whitehead a fost pus la pământ de trei bărbați înarmați care au pătruns în biserică și l-au jefuit pe pastor și pe soție sa de toate bijuteriile pe care aceștia le purtau, valoare estimată fiind între 500 de mii și un milion de dolari. După ce au strâns bunurile furate, hoții au fugit cu un autoturism Mercedes, conform martorilor de la fața locului.

Întrucât slujba era transmisă în direct, momentul jafului a fost surprins de cameră devenind imediat viral. În videoclip îi vedem pe tâlhari rătăcind prin biserică și forțându-l pe episcop să se întindă pe pământ, apoi golindu-l de toate bunurile: ceasul, diverse coliere, verigheta și crucea de episcop. Aceeași soartă și pentru soția sa, care asista la slujbă.

US Pastor, Congregation Robbed During Church Service



An American pastor, Bishop Lamor Miller-Whitehead and members of his congregation were robbed of about $400K in jewellery during a live-streamed church service on Sunday. pic.twitter.com/tesr4cd8O8