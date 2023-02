Enel X România a contractat pentru companii, în 2022, centrale fotovoltaice cu putere totală de peste 26 MWp

Enel X România, parte a Enel X Global Retail, divizia internațională de afaceri a Grupului Enel, care oferă servicii ce accelerează inovarea și conduc tranziția energetică, a fost aleasă de clienți business pentru construcția a peste 40 de centrale fotovoltaice la nivel național, în 2022, un număr aproape dublu față de anul precedent. Centralele fotovoltaice au o capacitate totală de peste 26 MWp, iar investiția în astfel de soluții asigură un termen mediu de recuperare al acesteia de circa 5 ani.

Centralele fotovoltaice vor asigura o producție anuală de energie electrică de aproape 30.000 MWh/an, contribuind la reducerea cu peste 5.400 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon. Proiectele din 33 de localități însumează aproximativ 50.000 de panouri fotovoltaice, acoperind o suprafață totală de peste 100.000 de metri pătrați și vor fi instalate atât pe acoperiș, cât și la sol.

Clienții vor economisi aproape 6 milioane de euro în urma instalării acestor soluții, prin scăderea costurilor cu energia activă consumată din rețea și a costurilor asociate transportului, distribuției energiei electrice, precum și a contribuțiilor pentru certificatele verzi și cogenerare.

„Ne-am depășit obiectivele propuse și am acumulat o experiență relevantă în domeniu prin stabilirea de parteneriate strategice pe termen lung, pe fondul tendinței actuale de creștere a performanței energetice a companiilor. Oferim tehnologii și echipamente de ultimă generație, cu fiabilitate ridicată, provenind de la producători consacrați la nivel mondial pe piața sistemelor fotovoltaice. Investițiile în surse de energie regenerabilă nu mai țin cont doar de reducerea costurilor cu energia, un obiectiv esențial pentru orice companie astăzi, ci și de un mod nou de a privi viitorul într-o manieră sustenabilă”, a afirmat Laurențiu Brumaru, Head of Marketing and Sales B2B, Enel X România.

În 2022, Enel X România și-a continuat consolidarea portofoliului de clienți provenind din diverse industrii cheie precum producție, FMCG, retail, auto, centre comerciale și clădiri de birouri, obiectiv pe care îl are în vedere și în 2023. În plus, în cursul anului trecut, Enel X România a semnat și primul proiect cu un dezvoltator de spații logistice, WDP (Warehouses De Pauw Romania), pentru care construiește un parc solar cu o capacitate totală instalată de aproape 3 MW.

Toate soluțiile energetice inteligente adresate companiilor pot fi accesate AICI.

Enel X România face parte din Enel X Global Retail, linia de afaceri globală a Enel, lider în sectorul soluțiilor energetice avansate. Enel X România oferă soluții de eficiență energetică „la cheie” atât clienților industriali și comerciali, autorităților publice locale, cât și clienților rezidențiali, oferind oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care să respecte mediul înconjurător și să integreze inovația și tehnologia în viața de zi cu zi.

