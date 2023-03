Emoții pentru Kate Middleton: Presupusa amantă a lui William va avea un rol special la încoronarea lui Charles

Cel mai nou, tabloidele britanice susțin că Prințul William a petrecut anul acesta Ziua Îndrăgostiților cu presupusa lui amantă, o femeie care a fost, odată, și prietenă cu Kate Middleton și care locuiește în Norfolk, fiind vecină cu prinții.

Potrivit zvonurilor din presa internațională, acum, Camilla Parker Bowles e cea care o favorizează pe Rose Hanbury, fost model și presupusa amantă a Prințului William.

#princewilliamaffair On the right is his Norfolk neighborhood Rose Hanbury. pic.twitter.com/vM66NbPMY7

În 2019, au circulat zvonuri conform cărora William a dezvoltat o pasiune pentru Rose Hanbury, soția puternicului marchiz Cholmondeley. Adesea cele două cupluri se întâlneau la petreceri în grădină sau la recepții sociale. Dar apoi ceva s-a schimbat și a început să se insinueze că William s-a îndrăgostit de frumoasa Rose, care se plictisise la rândul său de viața la țară cu un soț mult mai în vârstă decât ea, relatează publicația Di Lei.

Rose Hanbury on her way to collect her tiara and insignia after seeing that the Queen is now promoting side-chicks #PrinceWilliamsAffair #Camilla pic.twitter.com/S1XZaN3Qps