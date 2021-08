Emanuel Ungureanu îi cere demisia lui Cîţu. Ce trebuia să spună premierul după ce s-a aflat că a condus băut

"Este solicitarea mea personală. Eu consider că un om la 29 de ani care se urcă beat la volan nu se califică ca o persoană responsabilă. Cine se urcă băut la volan poate să omoare pe cineva. Este o faptă extrem de gravă. Repet, vârsta la care comite domnul Cîţu o asemenea faptă nu ţine de aburul adolescenţei. Avea 29 de ani, nu 17-18. Pe mine mă interesează că nici acum când dl Cîţu a recunoscut evidenţa, această infracţiune comisă, nu a spus un lucru clar pentru toţi românii: a fost o faptă regretabilă, nu am mai pus picătură de alcool în gură de atunci când m-am urcat la volan şi îndemn toţi românii să evite consumul de alcool când merg cu maşina. Aceste mesaje nu au venit până în ziua de azi", a declarat Emanuel Ungureanu la România TV.

Îi va cere USR-PLUS demisia lui Cîţu?

Întrebat dacă s-a luat în discuţie în partid retragerea sprijinului politic pentru premier, Ungureanu a venit cu o întrebare pentru cei care îi iau apărarea.

"Nu am discutat acest lucru în partid, eu judec şi pe performanţele sale, care sunt zero în zona de reformă. Dar strict pe zona de moralitate spun asta. Şi eu l-am susţinut pentru a fi premier, am spus că a fost o greşeală, dar să nu amestecăm lucrurile. Dl Cîţu, conform articolului D din criterii de incompatibilitate pentru a putea avea acces la secrete de stat, în calitate de ministru al Finanţelor înainte să fie premier, nu avea voie să aibă această certificare ORNISS, pentru că s-a dovedit a fi un consumator iresponsabil de alcool, având o infracţiune în antecedente. Nu contează când s-a întâmplat, ci contează că există. Îi întreb pe românii care bagatelizează acest lucru, dl Rareş Bogdan şi alţii, următorul lucru: dacă un Cîţu s-ar urca la volan băut şi ar omorî pe cineva drag, li s-ar mai părea un lucru minor, ar mai bagateliza acest lucru? I-ar mai da o funcţie publică? L-ar mai alege cineva deputat dacă am afla că a avut un asemenea comportament? Eu spun că nu!", a mai spus deputatul USR-PLUS.

