Elon Musk spune că își vinde acțiunile Tesla dacă ONU dovedește că astfel se poate rezolva problema foametei din lume

După ce directorul Programului Alimentar Mondial - agenție specializată a ONU, David Beasley, a spus că bogații lumii ar putea rezolva problema foametei la nivel mondial, Elon Musk a făcut un anunț.

"6 miliarde de dolari pentru a-i ajuta pe cei 42 de milioane de oameni care literalmente vor muri dacă nu ajungem la ei. Nu este complicat", a spus oficialul ONU, potrivit LAD Bible.

În acest sens, miliardarul Elon Musk a spus că, dacă i se dovedește cum va rezolva această problemă suma respectivă, el va vinde acțiunile Tesla și va oferi tot sprijinul.

"Dacă WFP (Programul Alimentar Mondial) poate descrie aici, la acest mesaj de Twitter, exact cum 6 miliarde de dolari vor rezolva foametea în lume, voi vinde acțiunile Tesla chiar acum și o voi face", a scris Elon Musk pe contul său de Twitter.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.