Elon Musk restabilește contul extremistului de dreapta austriac conectat la atacul asupra moscheilor din Christchurch

Un membru al extremei drepte austriece, care a primit donații și a comunicat cu teroristul responsabil de atacurile de la moscheile din Christchurch înaintea atacului din 2019, și-a recuperat contul de X, proprietarul X, Elon Musk, răspunzând la unul dintre tweet-urile sale, relatează The Guardian.

Fondatorul așa-numitei Mișcări Identitare, Martin Sellner, care predică superioritatea grupurilor etnice europene, a fost interzis de Twitter în 2020 de fosta conducere, alături de alte câteva zeci de conturi legate de mișcare, pe fondul criticilor privind gestionarea platformei în ceea ce privește conținutul extremist.

Sellner a fost supus perchezițiilor efectuate de autoritățile austriece în 2019, sub suspiciunea că ar fi cooperat cu teroristul de la Christchurch, Brenton Tarrant, și ar fi făcut parte dintr-o organizație teroristă. Sellner a negat implicarea în atac.

S-a dezvăluit faptul că Tarrant a făcut o donație în valoare de 1.500 de euro (2.487 de dolari australieni) organizației identitare a lui Sellner și că cei doi au schimbat e-mailuri prietenoase în 2018, Sellner invitându-l pe Tarrant să i se alăture pentru o bere sau o cafea dacă ar ajunge vreodată în Austria.

Tarrant a vizitat Austria în 2018, dar Sellner neagă că cei doi s-ar fi întâlnit.

Sellner l-a lăudat pe Musk pentru refacerea contului său X săptămâna trecută; acum are o bifă albastră asociată conturilor plătite și 51.000 de urmăritori.

Martin Sellner of Generation Identity, banned from the UK for being an extremist danger, gets sympathy from Elon Musk for being impeded from making the case for "remigration" (the removal of migrants and ethnic minorities to reverse demographic changes) pic.twitter.com/F2tmP7WZFU