Edward Iordănescu vrea la EURO: A venit vremea să îi răsplătim pe suporteri cu un turneu final

'Înaintea preliminariilor EURO 2024, gândul meu se îndreaptă spre jucătorii şi suporterii noştri. Spre jucătorii pe care i-am monitorizat îndelung la nivel de club, cu care am lucrat până acum la naţională dar şi spre cei care, prin evoluţia şi evoluţiile lor, arată că au potenţialul de-a ajuta România.

Urmează primele convocări din această campanie, moment oportun pentru un mesaj public ferm, pentru fotbaliştii şi suporterii pe care a venit vremea să îi răsplătim cu un turneu final.

Sigur că mi-aş fi dorit să nu avem absenţe medicale, dar din păcate sunt fotbalişti care sunt accidentaţi sau care sunt în perioada de refacere sau încă nu sunt la capacitatea fizică maximă.

Dar aceasta este o realitate cu care un selecţioner trebuie să se confrunte. Sunt convins că România ajunge la EURO doar printr-un salt de nivel individual şi de grup şi prin concentrare totală la acest obiectiv.

De-aceea va juca doar cine arată zi de zi că vrea să devină mai bun. Şi doar cine e racordat cu inima, mintea, talentul şi munca la echipa naţională.

Deşi am mereu încredere în fotbaliştii noştri şi în potenţialul lor, acum avem puţini angrenaţi în ligi puternice sau competiţii continentale, de aceea succesul României ar trebui să fie cu atât mai mult obiectivul principal.

Iar cum jucătorii din ţară ajung tot mai greu în fotbalul de afară, parcursul naţionalei poate aduce şi saltul în carieră pentru fiecare', a afirmat Iordănescu, conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal.

El le-a transmis un mesaj 'tricolorilor', avertizându-i că a încheiat evaluarea şi că în acest preliminarii va juca doar cine este dedicat 100% obiectivului.

'Evaluarea s-a terminat, concluziile sunt clare: poartă tricoul României doar cine merită dar şi oferă 100% pentru obiectiv. Nu există 99,9% în viziunea mea. Urmează o campanie scurtă, vor fi zero compromisuri şi jumătăţi de măsură! Am acordat şanse, dar acum e o singură şansă: calificarea! Am conturat un nucleu de jucători, mergem pe continuitate pentru rezultate. Forma sportivă e un criteriu important în selecţie, dar ea înseamnă inclusiv constanţă şi mentalitate de învingător transpusă în teren.

Nu ne vom califica prin jucătorii unor sclipiri de moment, ci cu fotbaliştii care trec proba de devotament. În raport cu fotbalul, cu echipa naţională şi cu suporterii. Totodată, istoricul recent pentru tricolor are o însemnătate importantă în selecţie. E adevărat că nu voi închide nimănui uşa reprezentativei, dar e adevărat şi că am fost dezamăgit de cum au tratat unii în ultimii ani atât echipa naţională, cât şi propriul talent. Există mereu a doua şansă, însă calificarea României la EURO trece peste orice nume şi persoană. De aceea şi eu voi ignora orice atacuri sau presiuni pe durata campaniei de calificare. Sunt mulţi jucători tineri şi foarte tineri în care credem şi pe care îi urmărim. Luna aceasta, o parte vor rămâne în loturile naţionalelor U21, U20 şi U19 cu meciuri în martie, sau în circuitul lărgit al naţionalei de seniori. Cu responsabilitatea de a-şi menţine forma şi mentalitatea, pentru că mulţi m-au convins că pot deveni opţiuni de încredere', a adăugat Iordănescu.

Totodată, selecţionerul le-a mulţumit anticipat suporterilor naţionalei pentru sprijinul în campania de calificare: 'Le mulţumesc anticipat românilor care ne vor susţine pe stadioane, acasă şi în deplasare, dar şi din faţa televizoarelor, de pretutindeni. Începem acest drum cu încredere şi cu un singur gând: calificarea la EURO. Pentru asta vom face fiecare orice sacrificiu necesar în pregătire şi pe teren, doar aşa vom fi fericiţi împreună!'

România îşi începe parcursul în Grupa I a preliminariilor Campionatul European din 2024 găzduit de Germania cu partida din deplasare cu Andorra, programată la 25 martie, de la ora ora 21:45, pe Estadi Nacional din Andorra.

Ulterior, în 28 martie, de la ora 21:45, prima reprezentativă întâlneşte Belarus în al doilea său meci al grupei, care se va disputa pe Arena Naţională din Bucureşti.

Prima reprezentativă a României a fost repartizată în Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024, alături de Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra.

Se califică primele 2 clasate în fiecare din cele 10 grupe preliminare, urmând ca ultimele 3 locuri să fie decise în martie 2024, în urma play-off-ului Ligii Naţiunilor, scrie Agerpres.

