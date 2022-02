Pauză pe ceas de Ziua Națională a Lecturii: Stop cursuri! Deschideţi cărţile! Pe locuri, fiţi gata, citiţi!

Preţ de câteva minute, în data de 15 februarie, timpul se va opri în loc, toate celelalte activităţi vor fi puse pe pauză şi cărţile toate se vor deschide. Aşa se doreşte marcarea Zilei Naționale a Lecturii, sărbătoare nou instituită prin lege la mijlocul lunii ianuarie. Potrivit unui document oficial trimis de secretarul de stat Sorin Ion, din Ministerul Educației, toți profesorii din România, indiferent de disciplină, vor avea activități de citit la orele 11:00 și 14:00 în ziua amintită, indiferent de clasa la care sunt, anunță Ministerul Educației: Scopul nu este analiza pe text ci promovarea lecturii în rândul unităţilor de învăţământ. Cu această ocazie, profesorii trebuie să le recomande copiilor dinainte să aducă la școală o carte preferată sau să ia una cu împrumut de la bibliotecă.

15 minute de lectură la zi de mare sărbătoare

„Începând cu acest an, România are o zi națională a lecturii. Într-o societate în care doar 6,2% dintre cetățeni cumpără cel puțin o carte pe an, rolul școlii devine esențial în a promova cartea și lectura ca preocupări curente ale tuturor, fie copii sau adulți. În acest context, marți, 15 februarie 2022, în toate unitățile de învățământ de pe teritoriul României (ciclurile și preșcolar, primar, gimnazial, liceal) programul se va modifica astfel încât la 11:00 și la 14:00, indiferent de disciplina prevăzută în orar, cadrul didactic va organiza la clasa unde este prezent activități de lectură la care să participe toți preșcolari și elevii. Personalul didactic va recomanda, în prealabil, preșcolarilor și elevilor să aducă o carte preferată sau să împrumute de la biblioteca unității o carte și să citească timp de 15 minute fie individual, fie în perechi sau grupuri mici de lucru”, se specifică în adresa Ministerului.

O iniţiativă lăudabilă

Sorin Ion susține că profesorii nu trebuie să îi asculte pe elevi din ce au citit, ci doar să încurajeze lectura și cititul: „Scopul activității este de a promova obiceiul de lectură și nu presupune discutarea fragmentelor citite sau analiză pe text, ci cel mult informații despre autor și subiect”. Noua lege nr. 21 din anul 2022 instituie ziua de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii și a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis pe 14 ianuarie anul acesta. În această zi, în unitățile de învățământ preuniversitar se organizează activități educaționale și/sau culturale, pentru promovarea și încurajarea lecturii.

