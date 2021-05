Edi Iordănescu, după eșecul CFR-ului cu Sepsi Sf. Gheorghe: E bine că a căzut un mit

Edi Iordănescu, antrenorul echipei din Gruia, a declarat că Sepsi are respectul CFR-ului și că se bucură că a căzut un mit: 'Adversarul are respectul nostru. Ne-au plăcut când au învins Craiova și FCSB, iar așa trebuie să acceptăm acest moment. Această înfrângere vine în cel mai prost moment posibil pentru noi.'

'Adversarul a venit, a jucat, iar noi am fost într-o zi în care am simțit că am vrut, dar n-am putut. Am creat prea puțin în prima repriză, am fost pasivi și le-am dat șansa să fie periculoși. Am terminat meciul cu Costache fundaș dreapta, am aruncat toți atacanții în careu, dar cred că ne-a lipsit și șansa. Poate meritam un punct, mai mult clar nu.' a declarat Edi Iordănescu.

'Partea bună este că suntem în continuare la mâna noastră și e bine că a căzut un mit. Dacă era vreo urmă de relație între cele două echipe, nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat astăzi. Nu avem timp să ne plângem de milă, trebuie să ne ridicăm și să continuăm', a declarat Edi Iordănescu, la Digi Sport.

În urma acestui eşec, CFR Cluj poate pierde primul loc în clasament dacă FCSB învinge luni seară pe Academica Clinceni. Echipa covăsneană, care vizează locul al treilea, a obţinut prima sa victorie în meciurile directe cu CFR în Liga I. CFR a avut ocazii de gol prin Gabriel Debeljuh (49) şi Billel Omrani (90+1, 90+5), în timp ce oaspeţii au ratat prin Gabriel Vaşvari (35), Andrei Dumiter (70 - bară, 74).

Sepsi OSK se află la a doua victorie consecutivă, după 2-0 cu Universitatea Craiova. În sezonul regular, meciul de la Cluj s-a încheiat nedecis, 0-0, iar CFR a câştigat în deplasare cu 1-0. În play-off, CFR a câştigat cu 1-0 la Sfântu Gheorghe. CFR a pierdut două meciuri în play-off, ambele acasă.

FC CFR 1907 Cluj - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-1 (0-1), Stadion 'Dr. Constantin Rădulescu' - Cluj-Napoca A marcat: Pavol Safranko (41). Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Mihai Marius Marica (Bistriţa); arbitru de rezervă: Florin Mihai Marcu (Oradea) Observatori: Laszlo Sajtos (Sibiu) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF.