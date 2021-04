O familie a rămas blocată în România din cauza unui test COVID fals pozitiv. Vor da DSP în judecată

Doi tineri din Arad au fost nevoiți să își anuleze plecare în Australia din cauza unui test COVID fals pozitiv. S-a întâmplat din cauza faptului că Direcția de Sănătate Publică nu ţine cont de testele negative ulterioare, dacă primul test a fost pozitiv, transmite RealitateaPlus.

"Nu mi-a venit să cred. Nu putea fi adevărat, nu aveam simptome, am făcut testul pentru că trebuia să zburăm. Pentru că firma nu și-a asumat nicio responsabilitate, ne gândim să cerem compensații pentru că a trebuit să așteptăm multe luni. Este a cincea oară când încercăm să mergem în Australia, am avut bilete anulate și am cheltuit atâția bani din cauza unui test incorect. Vrem compensații pentru a ne putea întoarce la viețile noastre.", a declarat Gabriel Godson, bărbatul care a dat în judecată DSP-ul.

Vor da DSP-ul și laboratorul în judecată

Greșeala laboratorului care a emis rezultatul testului i-a costat scump pe cei doi soți. Bărbatul și-a pierdut locul de muncă pentru că nu a revenit la timp în Australia, iar pe noile bilete de avion cumpărate au mai dat încă 11.000. Acum familia a apelat la un avocat și va da în judecată DSP-ul și laboratorul unde a fost făcut primul test.

"În primul rând să-și recunoască greșeala, să recunoască că e greșit testul. Și să ne acopere costurile biletelor, pe care noi le-am pierdut. Ăsta e singurul lucru pe care-l cerem.", a spus Simina Godson, soția lui Gabriel.

Totuși, medicii spun că există și posibilitatea ca bărbatul chiar să fi avut Covid-19 la momentul testării inițiale, dar să fi fost asimptomatic.