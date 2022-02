Dragoş Nedelcu a revenit în Liga 1, la Farul, după aventura din Germania

Clubul de fotbal Farul Constanţa a anunţat, vineri, că mijlocaşul Dragoş Nedelcu, aflat ultima oară la Fortuna Dusseldorf, este jucătorul formaţiei pregătite de Gheorghe Hagi.



"Începând de astăzi, mijlocaşul Dragoş Nedelcu este noul jucător al echipei noastre. Mult succes, Dragoş, în tricoul alb-albastru!", a anunţat clubul Farul Constanţa pe site-ul oficial.



Născut la 16 februarie 1997, constănţeanul Dragoş Nedelcu este un produs al Academiei Hagi, unde a ajuns încă din 2009. El a evoluat pentru clubul patronat de Hagi până în august 2017, când s-a transferat la FCSB. În prima parte a acestui sezon a jucat în Germania, la Fortuna Dusseldorf (liga a doua). În palmaresul său figurează un titlu de campion cu FC Viitorul (actuala Farul) în 2017 şi o Cupă a României, în 2020, cu FCSB. Fost internaţional de juniori, are până în prezent şi două selecţii la naţionala de seniori. Este şi semifinalist cu naţionala Under-21 a Românie la CE din 2019.

Farul anunţase joi că l-a readus şi pe atacantul Gabriel Iancu, de la Ahmat Groznîi.

"Da, este un sentiment plăcut să fiu acasă din nou. Revin cu forțe proaspete și cu obiective pe care sper să le îndeplinim. A fost o perioadă bună (n.r. - în Germania), în care am învățat foarte multe lucruri și apreciez că am avut această experiență. Cum am spus, mă bucur foarte mult că m-am întors acasă și sper să dau tot ce am mai bun în această perioadă", a declarat Dragoş Nedelcu.

Farul Constanţa l-a cedat pe Romario Pires la Universitatea Cluj

Clubul Farul Constanţa a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj, pentru transferul mijlocaşului Romario Pires la gruparea de Liga a II-a, brazilianul semnând un contract pentru un an şi jumătate.



"Farul Constanţa şi Universitatea Cluj au ajuns la un acord privind transferul mijlocaşului Romario Pires la formaţia clujeană. În vârstă de 33 de ani, Romario Pires a evoluat în 16 partide pentru Farul în perioada iulie 2021 - ianuarie 2022. "Mult succes în continuare, 'Roma'!", a anunţat clubul constănţean, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News