Dr. Maria Nițescu: De ce fără supă cremă? Întrebarea a fost justă, colegele știind că eu sunt adeptă și promotoare a alimentației sănătoase!

Dr. Maria Nițescu a spus că nu putem fi setați să zâmbim în fața unui platou cu broccoli și avocado, când de-a lungul anilor, bunicii noștri, dar și noi împreună cu ei, am mâncat fasole păstăi și mazăre verde, cartofi, roșii sau castraveți.

”De ce fără supă cremă? Am fost întrebată de colege de ce nu mai agreez supa cremă de legume. Întrebarea a fost justă, colegele știind că eu sunt adeptă și promotoare a alimentației sănătoase!

Dragole/dragii mei, astăzi nu mai putem vorbi de medicină bazată pe teorie și recomandări generale, vorbim de medicină bazată pe dovezi. Dacă aș face recomandări nutriționale pe baza pregătirii de specialitate din perioada 1992-2000 (în 1992 am intrat în secundariat, în 1995 am devenit medic specialist cu media 9,80, iar în 2000 am devenit medic primar cu media 10), sigur că nu aș recomanda ceva greșit, dar recomandările ar fi generale, asta ca să nu spun incomplete!

Faptul că ne schimbăm abordarea terapeutică (nutrițională, în cazul meu) nu înseamnă că avem îndoieli, ci că suntem la curent cu cercetarea în domeniul în care activăm. Rezultatele referitoare la genomul uman au fost publicate în 2003, ori de atunci avem de a face cu modificări importante în abordarea terapeutică a diverselor boli, corelat cu cercetările ce implică genomul uman sau bacterian.

Am avut ocazia să abordez aspectul privind complianța la recomandări! Lipsa unei informări complete și corecte, ne ține la distanță de o alimentație corectă/sănătoasă!

Dragii mei, nu suntem roboți! Nu putem fi setați să zâmbim în fața unui platou cu brocoli și avocado, când ani de zile, bunicii noștri, dar și noi împreună cu ei, am mâncat fasole păstăi și mazăre verde, cartofi, roșii, castraveți, varză albă, fasole boabe, varză murată, morcovi, țelină, ceapă, usturoi și praz (nu puteam să nu îl menționez, dat fiind că sunt olteancă)!

Puteți merge la toți specialiștii în nutriție, nu veți auzi niciodată ce ați dori, fiecare specialist, în funcție de pregătire și experiență, va recomanda ceva sau altceva, modele de alimentație diferite sigur de obișnuințele dumneavoastră! Nu putem schimba rapid un mod de alimentație/viață cu ceva impus decât dacă avem o sabie deasupra capului! De ce ar trebui să ajungem cu sabia deasupra capului? Ca să nu ne aflăm în această situație ar fi bine să ne informăm și să găsim mijloacele care, concomitent, să satisfacă plăcerea culinară și să ne mențină sănătoși!

Să împărțim săptămâna în zile în care mâncăm cum spune știința și zile în care ne satisfacem plăcerile, nu cred că este imposibil!Și așa cum spun studiile, dacă ești medic nu poți fi convingător dacă nu ești convins de ce spui, din experiență, ca om de data aceasta și nu ca profesionist, vă spun că rezultatele acestor studii chiar funcționează!Genetica spune că nu suntem la fel! Este foarte adevărat!

Prin urmare, la obiceiuri alimentare total diferite putem fi sănătoși cu toții, sau la aceleași obiceiuri alimentare, unii am putea fi foarte bolnavi! Spunem că mâncăm sănătos dacă avem o greutate optimă și dacă, metabolic suntem sănătoși. Nu există recomandări general valabile, ele se personalizează în funcție de caracteristicile noastre genetice, antropometrice, ale stilului de viață și nu în ultimul rând, ale sănătății noastre! Ce este valabil pentru mine, nu poate fi și pentru altcineva! Experiența personală, informarea din surse credibile și adoptarea unui stil de viață adaptat nevoilor, reprezintă principiile de bază pe care trebuie să le avem în vedere când ne dorim îmbunătățirea și apoi menținerea stării de sănătate”, a explicat Dr. Maria Nițescu.