Dovada supremă că Ministerul Familiei este degeaba. Cu ce se ocupă, de fapt, Firea... Gușă, uimit: O spun cu regret / video

Gabriela Firea pare că are multă „treabă” la Ministerul Familiei.

Mă rog, mai degrabă treabă mare. Dar lăsând metaforele la o parte, Gabriela Firea este atât de ocupată să conducă un minister „inventat” practic pentru ea încât stă și dă comunicate despre Buhnici și cazul vergeturilor.

Cozmin Gușă și Val Vâlcu au comentat acest subiect la DC News și DC News TV în emisiunea „Deferiți mass-media”.

„Din păcate, la PSD văd o lipsă crasă de resursă umană și profesională la nivel consolidat. Singura resursă pe care o văd eu și este de factură nouă este Petre Daea. Am văzut-o pe Gabriela Firea, și o spun cu regret pentru că provine din presă, criticându-l pe unul care nu există, adică pe Buhnici. Ministrul Familiei a ieșit revoltat, cu un mega comunicat, și s-a luat de acest Buhnici”, a zis Cozmin Gușă la emisiunea „Deferiți mass-media”, difuzată pe DC News.

„Ai pus degetul pe rană. Dacă vorbim de cheltuieli bugetare și risipă, iată că s-a mai inventat un minister pentru Gabriela Firea... care ce face?! Dă indicații altor ministere. De exemplu, dă indicații la Sănătate să facă fertilizare in vitro, la Sport, nu știu ce mai face și tot așa. Acum se bagă în discuții și dă comunicate despre Buhnici. Eu ușor să scrii comunicate despre Buhnici. Trebuie să ai un laptop pentru asta. Și uite pe ce se duc banii... Trebuia, în cadrul unui minister, să se facă un departament pentru familie. Nu trebuia inventat un minister pentru așa ceva!”, a spus jurnalistul Val Vâlcu la DC News și DC News TV.

Mircea Badea a făcut un comentariu prin care a zis că politicienii nu au nimic bun de făcut din moment ce stau și comentează ce spune George Buhnici.

„Ăștia din sfera politică este clar că nu au treabă dacă reacționează la ce a zis nimeni pe planetă! Doamne, cât de tare este țara aceasta! A vârât capul în poză și Csaba Asztalos de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Nu mai zic și de ministrul Familiei, Gabriela Firea... Este suprem...”, a zis Mircea Badea la Antena 3.

Gabriela Firea nu știa la ce minister a fost pusă să conducă în Guvernul Ciucă. Gafă de proporții!

Anul trecut, Gabriela Firea credea că va conduce Ministerul „Muncii, tineretului și egalității de șanse”. De fapt, fusese propusă la Ministerul Familiei și Tineretului. La Ministerul Muncii era atunci propus Marius Budăi.

„Multumesc pentru avizul favorabil primit in aceasta seara, in Parlament, in calitate de ministru desemnat al Muncii, tineretului si egalitatii de sanse. Voi lupta cu energie si entuziasm pentru proiectele asumate : cresterea alocatiilor, sprijinirea financiara a tinerilor si a familiilor, drepturi egale intre barbati si femei”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook, anul trecut.

Dându-și seama de gafa făcută, ulterior Gabriela Firea a editat postarea. Vezi aici postarea.

