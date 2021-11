Gabriela Firea nu știe la ce minister a fost pusă să conducă în Guvernul Ciucă. Spune că e la Muncă

Gabriela Firea crede că va conduce Ministerul „Muncii, tineretului și egalității de șanse”. De fapt, a fost propusă la Ministerul Familiei și Tineretului. La Ministerul Muncii a fost propus Marius Budăi.

„Multumesc pentru avizul favorabil primit in aceasta seara, in Parlament, in calitate de ministru desemnat al Muncii, tineretului si egalitatii de sanse. Voi lupta cu energie si entuziasm pentru proiectele asumate : cresterea alocatiilor, sprijinirea financiara a tinerilor si a familiilor, drepturi egale intre barbati si femei”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Dându-și seama de gafa făcută, ulterior Gabriela Firea a editat postarea.

Miniştrii propuşi să facă parte din Cabinetul Nicolae Ciucă au fost audiaţi miercuri în comisiile parlamentare de specialitate





Premierul desemnat Nicolae Ciucă a depus marţi, la Parlament, lista Cabinetului PNL - PSD - UDMR şi programul de guvernare pentru care va cere votul de încredere al Legislativului.

Ministrul propus al Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate din Parlament.



Deputaţii din Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru tineret şi sport, respectiv senatorii din Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi şi Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport au aprobat mandatul Gabrielei Firea cu 38 de voturi "pentru", 18 "împotrivă" şi 4 abţineri.



Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a depus, pe data de 23 noiembrie 2021, la Parlament, lista Cabinetului PNL - PSD - UDMR şi Programul de guvernare, pentru care va solicita votul de încredere al Legislativului.

Lista Guvernului PNL - PSD - UDMR este următoarea:





* prim-ministru - Nicolae Ciucă



* vicepremier, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu



* vicepremier - Kelemen Hunor



* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Cseke Attila



* ministrul Finanţelor - Adrian Câciu



* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Dan Vîlceanu



* ministrul Economiei - Florin Spătaru



* ministrul Antreprenoriatului şi Turismului - Constantin-Daniel Cadariu



* ministrul Energiei - Virgil Popescu



* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Adrian Chesnoiu



* ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila



* ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Tanczos Barna



* ministrul Educaţiei - Sorin Cîmpeanu



* ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Marius Budăi



* ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de şanse - Gabriela Firea



* ministrul Culturii - Lucian Romaşcanu



* ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Florin Roman



* ministrul Sportului - Eduard Novak



* ministrul Justiţiei - Cătălin Predoiu



* ministrul Afacerilor Interne - Lucian Bode



* ministrul Apărării Naţionale - Vasile Dîncu



* ministrul de Externe - Bogdan Aurescu.