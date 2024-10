Senatorii PSD Lucian Romașcanu și Adrian Torma, demisie din funcție

Citește și: Parlamentare 2024. Deciziile BEJ de respingere a candidaturilor AUR, anulate de Tribunalul Bistrița Năsăud

Lucian Romașcanu și Adrian Torma, senatori social democrați, și-au anunțat luni, în plen, demisia din funcție.



Romașcanu, care este și purtătorul de cuvânt al PSD, a precizat că urmează să ocupe funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, iar Torma a spus că va prelua mandatul de primar al orașului Moldova Nouă.



”Vă consider pe toți niște colegi absolut minunați, cu care am lucrat în beneficiul României, indiferent de pozițiile pe care le-am avut la un moment dat (...), pentru că scopul nostru a fost să lucrăm pentru binele României. Deci, astăzi, având în vedere că am avut onoarea de a fi votat președinte al Consiliului Județean Buzău, trebuie să anunț în plen că, începând cu data de 27 octombrie, demisionez din funcția de senator al României”, a declarat Romașcanu, în plenul Senatului.



La rândul său, Adrian Torma a spus că își dă demisia din Senatul României, ”pentru că, cu voia cetățenilor din Moldova Nouă”, a câștigat mandatul de primar.



”A fost un mandat scurt, pentru că l-am preluat de la un coleg, dar a fost o perioadă onorantă pentru mine, o perioadă în care am învățat foarte multe lucruri și am văzut cum funcționează și Senatul României (...). Vă rog să acceptați ca, începând cu data de 24 octombrie, să-mi dau demisia”, a transmis Torma.



În plen s-a votat și pentru vacantarea celor două posturi de senator ocupate anterior de Lucian Romașcanu și Adrian Torma, informează Agerpres.

Reamintim că alegerile parlamentare vor avea loc pe 1 decembrie, iar campania electorală va începe pe data de 1 noiembrie, după ce pe data de 28 octombrie se va constata rămânerea definitivă a candidaturilor pentru circumscripțiile electorale din țară.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News