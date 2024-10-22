Parlamentare 2024 Olt - PSD, PNL, USR și AUR

Cu alegerile parlamentare la orizont, principalele partide politice din Olt și-au desemnat candidații pentru Senat și Camera Deputaților.
Lista candidaților pentru Camera Deputaților:
Lista candidaților pentru Senat:
Lista candidaților pentru Camera Deputaților:
Lista candidaților pentru Senat:
Lista candidaților pentru Camera Deputaților:
Lista candidaților pentru Senat:
Lista candidaților pentru Camera Deputaților:
1. MIHĂESCU MUGUR
2. MILEA NICUȘOR
3. TUFIȘ LAURENȚIU
4. IOANA BOGDAN
5. IOSIF IULIAN
6. BAGDASAR MIRCEA
7. NICOLA ROXANA - MARIANA
8. BÎRLĂDEANU CRISTIAN
Lista candidaților pentru Senat:
1. PETRE GEORGE- CEZAR
2. CĂLINA GEORGE -CRISTIAN
3. BRANIȘTE GABRIEL
4. VĂLE MĂDĂLINA- ȘTEFANIA
5. BĂEȚICA MARIA
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