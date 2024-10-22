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Parlamentare 2024 Olt - PSD, PNL, USR și AUR

Autor: Alexandru Negrici | Categorie: Politica
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Cu alegerile parlamentare la orizont, principalele partide politice din Olt și-au desemnat candidații pentru Senat și Camera Deputaților.

Echipa PSD Olt pentru Parlamentul României

Lista candidaților pentru Camera Deputaților:

  1. Marius Iancu,
  2. Florin Barbu,
  3. Bogdan Florian Mihuţi,
  4. Liviu Voiculescu,
  5. Ionuţ Ivan,
  6. Florin Ciocan,
  7. Mariana Leanca,
  8. Alexandru Berechet.

Lista candidaților pentru Senat:

  1. Paul Stănescu,
  2. Siminica Mirea,
  3. Emil Albotă,
  4. Corina Sulger,
  5. Răzvan Costel Băţăgui.

Echipa PNL Olt pentru Parlamentul României

Lista candidaților pentru Camera Deputaților:

  1. Gigel Ştirbu,
  2. Florin Tiutiu,
  3. Ionel Obretin,
  4. Mariana Gheorghe,
  5. Sorin Jianu,
  6. Adela Pantelie,
  7. Cristinel Rădoi,
  8. Ionuţ Rădulescu.

Lista candidaților pentru Senat:

  1. Marian Vasile,
  2. Marius Bălaşa,
  3. Laura Giura,
  4. Victor Iacobescu,
  5. Radu Şurlan.

Echipa USR Olt pentru Parlamentul României

Lista candidaților pentru Camera Deputaților:

  1. Gigi Gălan,
  2. Elena Iotu,
  3. Ionuț Bobea,
  4. Cristina Dumitrache,
  5. Marius Niță,
  6. Mihai Zăvăleanu,
  7. Gabriel Stoenică,
  8. Ionuț Curelea.

Lista candidaților pentru Senat:

  1. Cătălin Pîrlogea,
  2. Emil Rece,
  3. Marian Roșca,
  4. Alin Bolboașă,
  5. Gabriel Voinea.

Echipa AUR Olt pentru Parlamentul României

Lista candidaților pentru Camera Deputaților:

1. MIHĂESCU MUGUR
2. MILEA NICUȘOR
3. TUFIȘ LAURENȚIU
4. IOANA BOGDAN
5. IOSIF IULIAN
6. BAGDASAR MIRCEA
7. NICOLA ROXANA - MARIANA
8. BÎRLĂDEANU CRISTIAN

Lista candidaților pentru Senat:

1. PETRE GEORGE- CEZAR
2. CĂLINA GEORGE -CRISTIAN
3. BRANIȘTE GABRIEL
4. VĂLE MĂDĂLINA- ȘTEFANIA
5. BĂEȚICA MARIA

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