”Niciun primar nu va fi nebun să dea amendă dacă nu ai poliță de asigurare”. Cătălin Câmpeanu, ISF: Este o falsă problemă!

DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNews TV și Radio DCNews, a organizat marți, 22 octombrie, Masa Rotundă cu tema ”CE (CINE) ÎI CONVINGE PE ROMÂNI SĂ NU-ȘI ASIGURE LOCUINȚELE”. La dezbatere au participat reprezentanții pieței asigurărilor-companii, brokeri, reglementatori, Guvern, Parlament, instituții cu atribuții în domeniu, autorități locale, dar și reprezentanți ai societății civile și jurnaliști.

”Niciun primar nu va fi nebun să dea amendă”

Cătălin Câmpeanu, secretar general ISF, a participat la eveniment și a intervenit în momentul în care antevorbitorul său Emil Drăghici, președinte al Asociației comunelor din România, afirma despre faptul că ”niciun primar nu va fi nebun să dea amendă”, dacă oamenii nu au polițele de asigurare încheiate, pentru că primarul s-ar transforma astfel ”într-un agent constatator pentru o societate comercială, nefiind un serviciu public”, a spus Emil Drăghici.

”Nu va da niciun primar nicio amendă, pentru că pe fond înseamnă să sancționezi pe cineva că nu își onorează o obligație legală față de un comerciant, cam cum sună treaba asta?”, a mai spus Emil Drăghici, care a menționat faptul că a fost ”eliminată cea mai importantă verigă, respectiv parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale”.

”Atunci când un agent de poliție rutieră te oprește și îți dă amendă că nu ai RCA valabil, face asta pentru o societate comercială? Fals!”

”Vreau să menționez foarte clar că nu cred faptul că amenzile sunt o soluție și nu am susținut niciodată acest lucru, dar chestia asta este o falsă problemă și mi-aș dori să nu o mai aud. În primul rând, nu există niciun impediment legal. În al doilea rând, pe acest principiu înțelegem că, atunci când un agent de poliție rutieră te oprește și îți dă amendă că nu ai RCA valabil, face asta pentru o societate comercială? Nu înțeleg...! Deci, este o falsă problemă! Și aș dori să o încheiem aici pentru că nu este niciun impediment legal! Poate că nu a studiat suficient cine crede că este un impediment de a lega într-un fel existența unei polițe PAID, de exemplu, o opinie pe care am avut-o mai demult și pe care o susțin permanent, de bonificația privind plata impozitelor mai devreme cu 10%, ce poate fi mărită, printr-o posibilitate legislativă, astfel încât primarul să aibă instrumentul de a crește bonificația sau de a nu o mai acorda, în funcție de existența poliței PAID. Deci, este o falsă problemă cu societatea comercială etc. și ar fi bine să trecem peste ea!”, a declarat Cătălin Câmpeanu, secretar general ISF, la dezbaterea organizată de DC Media Group.

