Diferența între ajutor de stat și ajutor de urgență pentru reconstrucție, în bani! Cosmin Tudor, PAID România, arată de ce statul NU poate reconstrui proprietăți private

DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNews TV și Radio DCNews, a organizat marți, 22 octombrie 2024, Masa Rotundă cu tema ”CE (CINE) ÎI CONVINGE PE ROMÂNI SĂ NU-ȘI ASIGURE LOCUINȚELE”. La dezbatere au fost prezenți reprezentanții pieței asigurărilor-companii, brokeri, reglementatori, Guvern, Parlament, instituții cu atribuții în domeniu, autorități locale, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști.

Cosmin Tudor, director general adjunct al PAID, invitat la eveniment, a explicat, în contextul miilor de locuințe avariate la Galați și Vaslui de viituri, de ce este atât de necesară polița de asigurare în cazul unui dezastru natural și de ce statul nu trebuie și, implicit, nu poate să se ocupe de reconstrucția a mii de locuințe.

”Înainte de modificările legii, cele care au intrat în vigoare în noiembrie 2023, într-adevăr, în Legea 263 scrie foarte clar faptul că, în lipsa unei asigurări PAID, unei asigurări obligatorii pentru locuință, nu există posibilitatea de a primi ajutor pentru reconstrucție. După modificarea Legii, această formulare a fost înlocuită cu o alta, care spune că în lipsa asigurării PAID, Guvernul își rezervă dreptul de a nu oferi ajutoare pentru reconstrucții. Iată că această nuanță este foarte importantă și dacă există bani și voință Guvernul va putea ajuta, inclusiv la această reconstrucție”, a declarat Cosmin Tudor, director general adjunct al PAID România.

Reparația locuințelor private nu este, nu ar trebui să fie o prioritate a statului

”În realitate, nu există stat, în această lume, atât de potent financiar, care să poată permite reconstrucția locuințelor private. Sigur că, dacă este vorba despre o casă, două case, ne permitem, dar când este vorba despre 100 încep discuțiile, dacă este vorba despre 1000 de case sunt și mai mari discuțiile. Iată că, în final, ajungem cu logică la concluzia că nu sunt și nu vor fi niciodată bani pentru reconstrucția locuințelor din proprietate privată. Prioritățile statului sunt infrastructura critică, clădirile publice, de importanță națională și, în niciun caz, reparația locuințelor private. Dacă stăm să ne gândim ce s-a întâmplat la Galați, sunt aproape 7000 de locuințe avariate. În zona respectivă, în mediul rural, avem în jur de 1500 de locuințe asigurate. Dintre acestea asigurate, nici nu știm, la ora actuală, câte au fost avariate”, a menționat Cosmin Tudor.

Ce trebuie să știe oamenii pentru își lua repede banii pentru reconstrucție

”Avem, deocamdată, puțin peste 400 de notificări, de anunțări, pentru daune. Dintre acestea am procesat deja 30%. Cu recordurile pe care doamna Nicoleta Radu, director general al PAID, le-a menționat mai devreme, respectiv prima plată în 48 de ore, prima daună totală în 3 zile etc. Noi plătim în fiecare zi. Așteptăm și publicăm pe canalele noastre de social media mereu iminența deschiderii dosarului. Ieri am publicat pe social media că mai sunt 26 de zile prin care puteți anunța, legal, o daună. Cerem de fiecare dată presei să ne ajute prin împrăștierea acestui mesaj, la nivel cât mai granular, pentru ca oamenii să știe că trebuie să își depună repede documentele ca să își ia repede banii. Altfel, noi stăm cu dosarele și așteptăm acceptul”, a spus Cosmin Tudor.

Confuzie între ajutorul de la stat și ajutorul pentru reconstrucție. Diferență uriașă

”Pot să vă spun că jumătate din sumele despre care am vorbit, ne apropiem de 1 milion de euro, sunt deja trimise către clienți, cu propunere de despăgubire. Trebuie doar să ne dea datele contului bancar. Vă dați seama că oamenii sunt preocupați acum de alte lucruri, încă au apă în casă unii dintre ei, unii nu sunt acasă și locuiesc în diferte forme de locuire temporară, Este greu pentru ei și noi suntem convinși de chestia asta. Dar, încă o dată, să nu confundăm ajutorul de urgență cu ajutorul pentru reconstrucție. Este o diferență de la cer la pământ, chiar și matematic. Gândiți-vă că ajutoarele de la stat sunt în jur de 10.000 de lei, maximum! Despăgubirea pe care o poate lua un asigurat de la PAID, doar pentru polița de asigurare obligatorie este de 100.000 de lei, adică 20.000 de euro. Dacă are și asigurare facultativă își poate acoperi întreaga valoare a prejudiciului, dacă este acesta este mai mare. Își poate acoperi și bunurile, și dependințele, lucruri care nu sunt acoperite de polița obligatorie”, a declarat Cosmin Tudor, director general adjunct al PAID România, la ”CE (CINE) ÎI CONVINGE PE ROMÂNI SĂ NU-ȘI ASIGURE LOCUINȚELE”, organizată de DC Media Group.

Vezi dezbaterea aici:

