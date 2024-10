Cele mai afectate județe din România de dezastre naturale. Nicoleta Radu, PAID, arată adevărata ”catastrofă”. Scenariul unui cutremur ca-n '77

Trustul DC Media Group organizează astăzi Masa Rotundă cu tema ”CE (CINE) ÎI CONVINGE PE ROMÂNI SĂ NU-ȘI ASIGURE LOCUINȚELE”, dezbatere care a reunit reprezentanții pieței asigurărilor-companii, brokeri, reglementatori, Guvern, Parlament, instituții cu atribuții în domeniu, autorități locale, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști.

Printre vorbitori s-a numărat și Nicoleta Radu, director general PAID România, care și-a exprimat îngrijorarea privind viitoarele potențiale dezastre naturale care ar putea îngenunchea gospodării din zonele vulnerabile, așa cum s-a și întâmplat în această toamnă în zonele Galați și Vaslui, după viiturile care au ras tot în cale. Și pentru că aproximativ 80% din locuințele din Galați nu au asigurare, situația este cu atât mai tragică. Este și motivul pentru care Nicoleta Radu trage un semnal de alarmă și spune că, în eventualitatea unui cutremur la fel de puternic ca în 1977, verdictul ar fi unul crunt: "Va fi dramă națională".

"Avem în aceste județe, din rapoartele oficiale, 6.000 - 7.000 de locuințe afectate, din care noi avem deschise la PAID doar 438 notificări de dosare de daune, un număr extraordinar de mic. Pentru aceste dosare, totuși, vreau să vă spun că avem constituite rezerve în companie de 4 milioane de euro. Am plătit deja 1 milion de euro. Am plătit primul dosar de daună chiar în 48 de ore de la deschidere, am plătit primele dosare cu daună totală, deci case care au fost distruse în totalitate... ce să vă spun? Din acest punct de vedere noi suntem pregătiți.

Sunt zone în România unde doar 5% dintre localnici își asigură locuința

Dar, din păcate, rămân foarte mulți cetățeni care nu vor avea o locuință refăcută, reconstruită după aceste evenimente, tocmai pentru că în aceste zone avem grade de cuprindere de 5%, 7%, uneori 10% în cel mai fericit caz... Întrebarea mea este una retorică, aș putea spune: oare autoritățile locale nu știu că zonele acelea sunt expuse riscurilor naturale? Nu înțeleg beneficiile unei protecții financiare a oamenilor în caz de evenimente majore?

Ce vom face cu oamenii care vor rămâne fără locuință? Desigur, există ajutoare de la stat (pentru că, asta este, statul trebuie să acorde ajutoare de urgență) dar, finalmente, eu cred că oamenii au nevoie de protecție totală pentru a-și repune viața și locuința și bunurile în starea de dinainte de eveniment și asta nu se poate numai cu ajutoare de la stat.

Iar ca să vă spun ce ar fi în cazul unui cutremur ca cel din 1977, ar fi o dramă națională, o tragedie națională. Ca să concluzionez, este nevoie de mult efort din partea tuturor asiguratorilor, pe de-o parte - și noi încercăm să facem tot ce putem - dar fără implicarea autorităților de la nivel central până la cel local nu se va putea niciodată obține un grad de cuprindere mulțumitor astfel încât să fim siguri că România nu mai este vulnerabilă în fața unui eveniment natural de o amploare deosebită" este avertismentul directorului general PAID, Nicoleta Radu.

Conferința integrală poate fi urmărită aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News