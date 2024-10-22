Parlamentare 2024 Teleorman - PSD, PNL, USR și AUR

Cu alegerile parlamentare la orizont, principalele partide politice din Teleorman și-au desemnat candidații pentru Senat și Camera Deputaților.
Lista candidaților pentru Camera Deputaților:
1. Borș George-Mădălin
2. Drinceanu Vlad-Florentin
3. Panagoreț Ioana
4. Chiran Florin-Valentin
5. Teodorescu Octavian-Constantin
6. Covaciu Silvana-Andreea
7. Mîrtîcu Bogdan-Costin
Lista candidaților pentru Senat:
1. Catana Claudiu-Daniel
2. Ciuperceanu Ionuț-Ciprian
3. Vişan Iuliana-Valentina
4. Gîlcă Cătălin-Ionuț
Lista candidaților pentru Camera Deputaților:
1. Constantin Daniel
2. Cozmanciuc Corneliu-Mugurel
3. Ducan Doru-Valentin
4. Silimon Adrian-Emanuel
5. Neamu Alin-Lucian
6. Radu Daniela-Maria
7. Ghimfus Sorin-Iulian
Lista candidaților pentru Senat:
1. Barbu Costel
2. Ghene Adrian
3. Coman Monica
4. Bulumac Florin-Gabriel
Lista candidaților pentru Camera Deputaților:
1. FIERĂSCU CONSTANTIN
Lista candidaților pentru Senat:
1. UDROIU CAMELIA MONICA
Lista candidaților pentru Camera Deputaților:
1. FLOREA GABRIEL-FLORINEL
2. TILEA DUMITRU
3. BADEA NELU-VALENTIN
4. ENACHE GABRIEL
5. MARIN TUDOR
6. PELCARU DOREL
7. STOICA CORINA-CLAUDIA
Lista candidaților pentru Senat:
1. POPESCU EUGEN-TIBERIU
2. BARBU ALINA-RODICA
3. URZICEANU NELU
4. GONGONE DORIN
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