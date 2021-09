Dorian Popa recunoaște: Am primit avansuri și de la bărbați. Am încercat să le răspund

"Am primit avansuri și de la bărbați. Am încercat să le răspund așa cum o fac și cu fetele, făcându-i să înțeleagă pe oameni că mai mult de un simplu salut și o poză și un autograf, nu pot să le întorc. Acum ei își pot dori, că până la urmă, na, speranța moare ultima", a spus Dorian Popa pentru ciao.ro.

Artistul a vorbit și despre perioada în care gelozia îl orbea. "Am fost gelos, am învățat să nu mai fiu gelos. Am învățat că lucrul ăsta nu face decât să te încarce negativ, să te consume într-un mod total neconstructiv", a spus Dorian Popa.

Cât despre cea mai mare minciună spusă despre de el, acesta a mai spus: "Cea mai mare minciună pe care am auzit-o despre mine? Nici nu vreau să spun, pentru că nu aș face decât să le dau curs celor care se ocupă cu chestiile astea. Eu nu pot decât să le urez la cât mai multe minciuni și la cât mai multe rugăciuni, atunci când se duc la culcare. Pentru că în rugăciuni Dumnezeu le va răspunde dacă fac bine sau nu".

Dorian Popa, probleme de sănătate

În urmă cu aproape o lună, cântărețul a ajuns de urgență la spital deoarece a suferit o hemoragie la nivelul urechii. Acesta s-a filmat de pe patul de spital, acolo unde medicul a avut grijă să îi ofere cel mai bun și rapid tratament pentru a-i opri sângerarea. Dorian Popa a folosit un bețișor de ureche pe care l-a introdus în ureche într-un mod brusc și i-a cauzat sângerare abundentă. Artistul a mers de urgență la spital pentru a primi cel mai bun ajutor, iar de pe patul de spital, acesta a oferit câteva declarații comunității sale de fani.

"Aviz amatorilor. Nu vă băgați bețigașe în urechi. Infiderent că va spune creierul sau nu. Am făcut-o lată, am băgat până în creier. Suntem la ORL. Când ești pus să aștepți într-un salon, de altfel foarte frumos, bravo România, cu o meșăs în ureche, că sângerarea nu se poate opri. Am dat cu bățul în mânerul ciocănașului la milimetri de timpan", a declarat Dorian Popa pe Instagram.

