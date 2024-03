Donald Trump lansează o Biblie de cumpărat în contextul unei presiuni financiare crescute și a criticii politice

Într-un videoclip postat pe platforma sa Truth Social, Trump a lansat un apel către susținătorii săi să cumpere această Biblie pentru a marca Săptămâna Mare și Paștele, realtează Associated Press.

Această mișcare comercială vine în contextul unei situații financiare dificile pentru Trump, care se confruntă cu creșterea facturilor din procese în timp ce luptă împotriva a patru acuzații penale și civile. Pentru a face față presiunii financiare, Trump lansează această nouă afacere care urmărește să profite de popularitatea sa și de sprijinul susținătorilor săi.

"Biblia God Bless the USA" este promovată drept singura Biblie recomandată de președintele Trump și este prezentată ca ușor de citit, cu tipar mare și un design subțire. Pe lângă traducerea în Versiunea King James, această Biblie include copii ale Constituției SUA, a Declarației de Independență și a alte documente patriotice, alături de un refren scris manual al cântecului lui Greenwood.

Cu toate acestea, această inițiativă comercială nu este singura încercare de a-și consolida veniturile în timpul campaniilor sale. Trump a lansat anterior o linie de adidași cu brandul său și a investit în domeniul NFT-urilor. În plus, el a încercat să valorifice imaginea sa și în alte domenii comerciale, cum ar fi cărțile și parfumurile.

