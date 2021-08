Doi atleți de la proba de sărituri cu prăjina au împărțit aurul

O incredibilă finală olimpică la săritura în înălțime s-a încheiat cu medalii de aur atât pentru Mutaz Essa Barshim din Qatar, cât și pentru Gianmarco Tamberi din Italia, scrie Mediafax. După o competiție epuizantă de două ore, cei doi nu au putut fi departajați, după ce au înregistrat cele mai bune sărituri.



Sportivilor li s-a oferit posibilitatea de a participa la o serie de sărituri de departajare, dar, într-un moment de sportivitate, cei doi au fost de acord să împartă titlul, ceea ce a stârnit valuri de bucurie.



Amândoi au avut trei sărituri nereușite în tentativa de a egala recordul olimpic de 2,39 metri și sărituri fără erori, până la acea fază a concursului. Cei doi ar fi putut să lupte pentru posesia exclusivă a titlului. Mutaz Essa Barshim l-a întrebat pe oficialul olimpic dacă pot opta ambii pentru medaliile de aur. Oficialul a dat din cap, spunând: "dacă sunteți de acord să împărțiți titlul". Cei doi au căzut de acord pe loc, intrând în istorie ca primi sportivi care împart podiumul olimpic într-o probă de atletism din 1912 încoace.

Accidentare înainte de Rio

Povestea de succes a lui Gianmarco Tamberi este una inedită. Acesta a suferit o accidentare la picior chiar înainte de Jocurile Olimpice de la Rio 2016, ceea ce a făcut să nu poată participa la acea ediție, la care ar fi avut șanse mari la o medalie.



El a păstrat ghipsul, pe care a scris încă în momentele de convalescență "Road to Tokyo 2020". Duminică l-a avut alături de el în timpul finalei olimpice, în cadrul căreia a câștigat medalia de aur. Maksim Nedasekau din Belarus a luat bronzul, după ce a sărit și el la 2,37m, având însă câteva încercări ratate.

Au sărbătorit împreună

Tamberi și Barshim s-au îmbrățișat înainte de a alerga să sărbătorească alături de antrenorii și coechipierii lor, ridicând steagurile naționale deasupra capului. Barshim adaugă medalia olimpică de aur la cele două titluri mondiale pe care le deține, fiind totdată și cel de al doilea câștigător al unei medalii de aur pentru Quatar la Tokyo 2020, după cea a halterofilului Fares Elbakh. Tamberi încă sărbătorea pe pistă când compatriotul său Lamont Marcell Jacobs i-a alergat în brațe, la capătul pistei de 100 de metri, după cursa de sprint câștigată surprinzător de acesta. Cei doi medaliați cu aur la proba de săritură în înălțime au fost nevoiți să depășească accidentări dificile în cariera lor, dar Barshim spune că sacrificiile au meritat.



"Este uimitor. Acesta este un vis din care nu vreau să mă trezesc", a spus el. "Am trecut prin multe. Sunt cinci ani de când aștept, cu accidentări și multe obstacole. Dar suntem astăzi aici, împărtășind acest moment și toate sacrificiile. Acum, în acest moment, chiar pot spune că a meritat".



Tamberi a trebuit să ia o pauză pentru a se recupera după o accidentare care i-a pus în pericol cariera și care l-a exclus de la Rio 2016.



"După accidentările mele, tot ce mi-am dorit a fost să revin, iar acum am acest aur, este incredibil. Am visat la asta de atâtea ori. Mai ales după ce mi s-a spus în 2016, chiar înainte de Rio, că există riscul să nu mai pot concura.”, mai spus italianul