Djokovic, nevaccinat, va participa la Australian Open 2022 cu o excepție medicală

Novak Djokovic, care a refuzat până în prezent să dezvăluie dacă este vaccinat împotriva coronavirusului ceea ce denotă că nu ar fi, afirmase anterior că nu este sigur dacă va lua parte la competiţia de la Melbourne Park, din cauza îngrijorărilor legate de regulile de carantină din Australia. Pentru a fi autorizaţi să intre în Australia şi să participe la turneu, jucătorii, anturajul lor şi membrii staff-urilor trebuie să fie vaccinaţi.

"Am petrecut o perioadă fantastică alături de cei dragi, în timpul vacanţei, iar astăzi mă îndrept spre Down Under (Australia) graţie unei derogări... Sunt gata să trăiesc şi să respir tenis în următoarele câteva săptămâni. Mulţumesc tuturor pentru sprijin", a scris Djokovic într-un mesaj postat pe Instagram, alături de o fotografie făcută pe aeroport.



În vârstă de 34 ani, Novak Djokovic a câştigat de nouă ori Openul Australiei (un record), impunându-se la ultimele trei ediţii ale turneului de la antipozi.

Novak Djokovic este deţinătorul recordului de trofee de Mare Şlem (20), alături de elveţianul Roger Federer şi de spaniolul Rafael Nadal.

La sfâşitul lunii trecute, Novak Djokovic s-a retras din echipa Serbiei pentru ATP Cup, competiţie care are loc în prezent la Sydney, amplificând astfel dubiile legate de participarea sa la Australian Open 2022.

Simona Halep NU mai e în TOP 10 milionari în tenis. Cine i-a luat locul și CÂT a câștigat sportiva în 2021

Simona Halep nu mai este în Top 10 milionari ai tenisului. Forbes a publicat la începutul anului 2022 topul celor mai bine plătiți jucători de tenis din lume în anul care tocmai s-a încheiat.

Astfel, potrivit datelor, Simona Halep nu mai face parte din primii 10 milionari în tenis și nu mai figurează în clasamentul celor mai bogați jucători de tenis în 2021. Locul sportivei din România în Top 10 milionari în tenis a fost luat de grecul Stefanos Tsitsipas.

Veniturile Simonei Halep s-au diminuat cu șase milioane de euro în anul 2021. În clasamentul anterior, sportiva noastră ocupa locul 10, cu încasări de 10,9 milioane de dolari, din care 6,9 milioane din premii și 4 milioane din contractele de publicitate.

În 2021, însă, ea a câștigat 900.000 de dolari din premii și în jur de 4 milioane din contractele de publicitate. În total, Halep a obținut în 2021 mai puțin de cinci milioane de dolari.

Pentru anul 2022, sportiva are planuri mari și și-a propus să ajungă din nou în top 10 WTA, acum fiind pe locul 20. Cine e în Top 10 cei mai bogați tenismeni, în clasamentul Forbes, aflați aici!

