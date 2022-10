Divorţul dintre Costin Craioveanu şi Mihaela Cernea s-a finalizat: S-a destrămat cea mai frumoasă familie din România

"Azi, 29 septembrie 2022 ....Cea mai frumoasă familie din România s-a destrămat, azi, din cauza unor țărănoi de pe Sălăjean! Asta e viața ….tot timpul voi avea grijă de ei”, a scris Costin Craioveanu pe Instagram, după ce anterior, în primăvară, tot pe Instagram anunţase şi Mihaela Cernea că mariajul lor ajunge la final.

"Să iubești un om 21 de ani și...nimic din cele spuse pe la ziare și judecători să fie 15 la sută adevăr? De ce ai stat iubita mea cu mine, dacă nu mă iubești, 21 de ani?”, s-a plâns pictorul, într-un alt mesaj publicat tot pe Instagram, conform Click.ro.

Mihaela Cernea a obţinut ordin de restricţie împotriva fostului soţ

În ianuarie 2022, Mihaela Cernea a cerut ordin de restricţie împotriva lui Costin Craioveanu, la acea dată încă soţul ei, pe motiv că ar fi agresat-o fizic. Timp de trei luni, pictorul nu a avut voie să se apropie la mai puţin de 250 de metri de soţia sa.

Bărbatul a lovit două maşini în cartierul Cotroceni, chiar pe strada pe care locuieşte Mihaela Cernea. Mai multe surse au susținut atunci că pictorul se afla sub influența alcoolului. Costin Craioveanu a fost testat, iar oamenii legii au descoperit că avea o alcolemie de 0.56 mg/l şi a fost dus la INML. Poliţia a deschis atunci dosar penal pe numele lui Craioveanu, mai arată sursa citată.

"Eu, Craioveanu, nu mi-am bătut niciodată soția, doar am făcut dragoste cu ea. Și are și doi super copii. Eu pictez și am grijă de oameni fără familii.”, a declarat ulterior Costin Craioveanu, apărându-se.

,,Deviza mea în viață este arta și familia, niciodată fake news-ul. Doamne ferește, cum să bat o femeie care este soția mea", a mai spus pictorul Costin Craioveanu într-o postare pe rețelele de socializare.

Cristina Ich spune că nu l-ar mai fi făcut pe Noah dacă-l cunoștea pe Alex Pițurcă. A răbufnit după despărțire: Nu m-a găsit la gunoi

”Regina Instagramului” și-a anunțat fanii cu privire la despărțire, făcând mai multe afirmații controversate. Aceasta recunoaște că s-a aruncat cu capul înainte, îndrăgostită fiind, și i-a oferit un copil unui bărbat care s-a dovedit mai îndrăgostit de ieșiri și distracții. Mărturisește deschis că, dacă l-ar fi cunoscut cu adevărat pe Alex Pițurcă, astăzi fiul lor nu ar mai fi existat. ”Noi am făcut copilul ăsta extrem de repede” spune ea.

”Dacă nu-l aveam pe Noah, îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede.

Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani! Dar dacă ajungeam să-l cunosc nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah.

Dacă și el mă cunoștea pe mine era pa, la revedere! La fel și eu dacă îl cunoșteam pe el, pa, la revedere!” s-a confesat Cristina Ich, punându-și cenușă-n cap, conform digisport.

Cristina Ich, deși cunoscută și apreciază pentru frumusețea sa, care a făcut-o celebră, a dezvăluit că Alex Pițurcă a călcat strâmb și nu o dată. VEZI MAI MULTE AICI

