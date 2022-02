Dietă Sore. Cum a slăbit artista, după sarcină: "E varianta câștigătoare. Mănânc și dulciuri"

"Am slăbit ușor"

"Am slăbit kilogramele din timpul sarcinii și un pic mai mult de atât, în decursul a 9 luni. Eu am considerat-o o victorie, nicidecum altfel, iar dacă au fost comentarii răutăcioase în acea perioadă, pe cuvânt dacă le-am auzit. E adevărat că am fost avertizată, din timpul sarcinii, că voi trage greul după naștere, pentru că, n-am să te mint, mi-au plăcut burgerii foarte mult pe parcursul celor 9 luni de sarcină. (râde) Dar am slăbit ușor, mâncând puțin, făcând sport și proceduri corporale", a spus Sore pentru viva.ro.

"Este varianta câștigătoare. Mănânc și dulciuri"

"Nu simt o atracție față de carne, în mod deosebit, de aceea mi-a fost ușor. Dacă îmi e poftă să gust, gust, însă trec săptămâni întregi fără să mănânc carne și îmi e foarte bine așa. Am tot citit și articole care spun cât influențează carnea aspectul pielii și pentru că mă știu posesoarea unui ten sensibil cu tendințe acneice, pe care m-am luptat mult timp să-l aduc într-o formă bună, îți dai seama că încerc să văd dacă funcționează. Și, în cazul meu, e varianta câștigătoare. Mănânc și dulciuri. De fapt, mănânc orice poftesc, însă în porții decente și țin intermintent fasting (adică de la ultima masă din seară până la prima de a doua zi trec 16 ore) de câțiva ani", a mai spus artista.

"Sunt în continuare foarte mare fan paste, de altfel, este și felul de mâncare pe care știu să îl prepar în toate formele. (zâmbește) Încerc să consum pește, îmi plac dorada și somonul, din categoria legumelor îmi plac spanacul, sparanghelul, ardeiul și vânăta și încerc să fiu de bun-simț față de mine, adică: dacă astăzi mănânc paste și tort de ciocolată, mâine o să mănânc o vânătă coaptă cu iaurt și cu ardei copt, brânză halloumi și fără dulce. Încerc să țin o balanță, cât pot (sunt pofticioasă, recunosc)", a spus Sore.

