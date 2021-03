"Sunt o moldoveancă foarte mâncăcioasă şi, mai ales, pofticioasă. Dacă mănânci o gogoaşă lângă mine, nu rezist. Trebuie să gust şi eu puţin. E adevărat că am mai multă grijă şi încerc să nu mănânc seara, dar aş fi ipocrită să spun că ţin regim. Nici măcar nu suport genul acela de persoană care este toată viaţa la regim. Eu sunt o femeie cu forme, aşa am fost înzestrată. Am perioade când mănânc mai mult, altele în care mănânc mai puţin. Încerc să nu exagerez.

Dacă am mâncat într-o zi shaorma, a doua zi mă abţin. Dar fac sport şi asta cred că mă ajută mult. Mai ales psihic. Mă deconectează. Îmi place să păstrez o legătură strânsă între minte, trup şi suflet. Şi chiar cred în asta! Şi în motto-ul “mănâncă, roagă-te, iubeşte!”. Deci trebuie să ne rugăm, să mâncăm şi apoi să iubim”, a spus Diana Enache pentru okmagazine.ro.