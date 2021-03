CURS BNR, devalorizare LEU. Elena Cristian: Efectele pot fi devastatoare. Creștere masivă a prețurilor

"Uitându-ne în ansamblu, de la începutul anului, am spune că este o depreciere lentă. Nu a fost o depreciere abruptă, cum s-a întâmplat la începutul anului trecut, când vorbeam de creşteri masive, rapide de curs.

Vorbim de o depreciere de 0,32% de la începutul anului, dar trebuie să privim această depreciere a Leului în contextul tuturor lucrurilor care se întâmplă în acest moment: în contextul creşterilor de preţuri - avem creşteri destul de mari la combustibil, avem o liberalizare a pieţei gazelor şi energiei - am văzut că doar în ianuarie facturile la energie au fost mai mari cu 20%, avem o creştere a preţurilor la alimentele de bază care, de la an, la an, a fost undeva de până la 20%.

În tot acest context, această devalorizare este extrem de importantă şi în contextul scăderii veniturilor pentru anumite categorii de angajaţi. Tot acest tablou ne arată că lucrurile merg într-o direcție nu tocmai bună pentru cei mai mulţi dintre noi pentru că ştim că România importă masiv alimente, că, pe fondul acestei întăriri a EURO, prețurile vor creşte în continuare", a spus Elena Cristian, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

"Efectele acestei deprecieri pot fi devastatoare"

"Vreau să fac o remarcă extrem de importantă! Am auzit politicienii spunând: "Avem o rată a inflaţiei foarte mică. De ce vă daţi cu capul de pereţi?". Pentru că în calculul ratei inflaţiei intră vreo 60.000 de produse, se face o medie - produse însemnând de la bărci, iahturi, avioane, blănuri, până la alimente. Pensionarul nu cumpără nici iahturi, nici blănuri, ci alimente, care s-au scumpit, de la an, la an, cu până la 20%.

În tot acest context, efectele acestei deprecieri pot fi devastatoare şi se pot regăsi într-o creştere masivă a preţurilor în perioada următoare, într-o creştere destul de mare a facturilor în perioada următoare şi într-un impact foarte mare în economie.", a mai spus Elena Cristian.

De aproape o săptămână, EURO crește continuu în comparație cu Leul, ajungând astăzi la 4,8849 lei.